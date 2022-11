Si può e si deve vivere di mare”: convegno organizzato dal Propeller club

BRINDISI - L’International Propeller Club Port of Brindisi and Salento, associazione attiva da oltre quarant’anni nella tutela e valorizzazione del porto di Brindisi e, in generale, della c.d. Blue Economy, promuove incontri, convegni e iniziative dedite alla divulgazione delle attività marittime. Da sempre, il nostro paese e, in particolar modo, la Puglia hanno un antico rapporto con il mare e con i suoi mestieri, traendo da essi sviluppo economico e crescita, oltre che scambi culturali e maturazione sociale.

Oggi, purtroppo, questo antico rapporto tra la nostra gente e il lavoro marittimo sembra essere non più stretto come in passato e le nuove generazioni stanno perdendo interesse per il mare come fonte di sviluppo e sostentamento. E’ necessario, pertanto, che gli addetti ai lavori e la cittadinanza stessa, locale e non, si riuniscano per un momento di riflessione sulla centralità del lavoro marittimo il quale, per l’appunto, è al centro di questo convegno dal titolo: “Si può e si deve vivere di mare”.

L’evento è programmato per il 02 dicembre 2022, alle ore 16.00 a Brindisi presso la sala convegni dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale (Adsp Mam), sita presso la Stazione Marittima di Piazza Vittorio Emanuele II. Per l’occasione, il Club si avvale della preziosa collaborazione e del know-how dell’associazione il “Popolo Granchio” di Molfetta, impegnata da diverso tempo nella tutela delle professioni marittime/marinare. Il momento di riflessione sarà rivolto soprattutto ai più giovani affinché possano continuare, con la collaborazione delle scuole, delle istituzioni e del mondo della formazione, a intraprendere il lavoro sul mare/per il mare.