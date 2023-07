Corridoio VIII, verso la costituzione dei gruppi "municipalità" e "imprenditorialità"

BRINDISI - Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, si è dichiarato entusiasta per i risultati ottenuti dalla riunione dei ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Albania e Macedonia del Nord dedicata al "Corridoio Paneuropeo numero 8", tenutasi a Brindisi il 27 luglio. A seguito di questo importante incontro internazionale, è prevista la costituzione ufficiale dei gruppi “Municipalità” e “Imprenditorialità” all'interno dei Paesi coinvolti nell’iniziativa, con l'obiettivo di consolidare i legami e favorire la cooperazione tra Brindisi e omologhe città delle nazioni coinvolte nel Corridoio 8.

Questa iniziativa mira a promuovere lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra le diverse realtà territoriali, aprendo nuove opportunità per lo sviluppo economico e sociale. Il sindaco Marchionna sottolinea che la costituzione dei gruppi "Municipalità" e "Imprenditorialità" rappresenta "un chiaro segnale delle straordinarie opportunità di crescita socio-economica, poiché creano un ambiente favorevole alla cooperazione internazionale, promuovendo la competitività e l'innovazione nel contesto del Corridoio Paneuropeo numero 8".

Si legge in una nota ufficiale del Comune: "Brindisi, con la sua posizione strategica, la sua storia millenaria e la sua forte vocazione all'interscambio commerciale, è pronta a giocare un ruolo centrale in questa nuova fase di sviluppo. Il sindaco Marchionna si impegna a sostenere attivamente la costituzione di questi gruppi e a collaborare con i partner internazionali per realizzare progetti concreti e vantaggiosi per tutte le parti coinvolte".

La nota si chiude con queste parole: "Brindisi guarda al futuro con fiducia, consapevole delle sfide e delle opportunità che il Corridoio 8 offre alla città e al territorio circostante. La città è pronta a giocare un ruolo chiave nell'accelerazione dello sviluppo, contribuendo ad un’affermazione dell’Unione Europea all’interno dei Paesi balcanici che rappresentano un’area strategica di sviluppo sempre più interconnesso".