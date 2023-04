Polizia di Stato: Cosimo Sorino entra nella direzione nazionale del Siap

Si sono conclusi i lavori della Direzione Nazionale del Siap svoltosi nei giorni dal 29 al 31 marzo e che si sono tenuti a Tuenno di Ville d’Anaunia in provincia di Trento, su iniziativa del segretario regionale del Trentino-Alto Adige e delle segreterie provinciali di Trento e Bolzano.

I lavori si sono svolti in un clima costruttivo e di confronto dialettico privo di ipocrisie. Nell’occasione il segretario generale nazionale Giuseppe Tiani ha voluto premiare il lavoro svolto in provincia di Brindisi, inserendo nel direttivo nazionale il segretario generale provinciale Cosimo Sorino, quale riconoscimento ai quadri sindacali di tutta la provincia e al loro impegno giornaliero per la nostra sigla.

Nell’ambito della tre giorni si è tenuto un evento pubblico molto partecipato per discutere di “Autonomia Differenziata e Cultura della Sicurezza, idee e visioni”, organizzata dalla Direzione Nazionale del Siap e di assoluto rilievo sindacale e politico, a cui hanno partecipato importanti personalità istituzionali delle autonomie locali e della politica nazionale.

A discutere della delicatissima delicata questione - coordinati dalla conduttrice Francesca Mazzalai – sono stati, il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, il presidente della Provincia di Trento e Regione Taa/Sudtirol Maurizio Fugatti, Emanuele Fiano, il sociologo Mauro Marcantoni, ed il segretario generale nazionale Siap Giuseppe Tiani. Presenti per un indirizzo di saluto il commissario di governo, prefetto Filippo Santarelli e il questore di Trento, Maurizio Improta, nonché vari amministratori locali, provinciali e regionali.

Ciò premesso nei prossimi giorni i segretari regionali coadiuvati dai componenti della direzione nazionale di ogni regione, avranno cura di convocare un attivo con i segretari provinciali e/o direzione regionale per rendere partecipe tutta l’organizzazione dell’esito dei lavori e dell’indirizzo sindacale emerso, che caratterizzerà, l’attività del Siap nei prossimi mesi.