Il mondo nel CPIA: avviate le iscrizioni al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Brindisi

BRINDISI - Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Brindisi apre le porte al mondo per un nuovo anno scolastico. Un’opportunità per vivere la cittadinanza, comprendere e condividere la cultura - i diritti e i doveri - oltre che la lingua italiana.

Chi frequenta il CPIA comprende l’importanza dell’istruzione, desidera imparare ed utilizzare al meglio la lingua del Paese in cui vive per evitare l’isolamento e collocare nuove radici.

Inoltre, per i corsisti provenienti da dimenticati teatri di guerra e violenza - dove l’istruzione è un privilegio per pochi - il CPIA è un’occasione di riscatto ed emancipazione, ma anche il luogo giusto per imparare a leggere e scrivere per la prima volta; i banchi di scuola diventano, così, terreno comune di sfida e impegno per insegnanti e studenti.

Ma i Centri per l’istruzione degli adulti sono frequentati anche da professionisti e laureati internazionali che necessitano di un titolo di studio e di certificazioni utili all’occupazione; insieme a loro ci sono italiani che hanno iniziato a lavorare subito senza completare il ciclo di istruzione e che hanno deciso - in età adulta - di attraversare il proprio personale Rubicone.

Il CPIA, dunque, è un’Istituzione Statale che offre opportunità nuove, utili e stimolanti garantendo l’istruzione degli adulti italiani e internazionali a partire dai 16 anni di età.

Quali sono le attività

Sono messi a disposizione i seguenti corsi:

- Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per corsisti internazionali (Livelli A1, A2, B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)

- Corsi di Primo Livello (Primo Periodo Didattico) per il conseguimento del titolo di studio della Scuola Secondaria di Primo Grado (ex licenza media)

- Corsi Primo Livello (Secondo Periodo Didattico) per il conseguimento della certificazione del biennio obbligatorio (primo biennio della Scuola Superiore)

- Corsi di informatica e inglese, brevi e modulari di 30/40 ore

Dove si svolgeranno

Ecco quali sono le sedi dislocate su tutto il territorio provinciale:

- Brindisi: IPSSS “Morvillo Falcone” - via Galanti, 1 - TEL. 334 6548736

- Carovigno: sede autonoma - via Carlo Pisacane, 17 - TEL. 334 6548831

- Fasano: IPSIA “Salvemini” - via Pacinotti, 1 - TEL. 080 4413370

- Francavilla Fontana.: scuola “Moro-Marone” - via B. Forleo, 1 - TEL. 0831 820480

- Latiano: sede autonoma - via Giovanni XXIII, 7 - TEL. 0831 205582

- Mesagne: IISS “Epifanio Ferdinando” - via Eschilo, 1 - TEL. 0831 77227

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo brmm07900g@istruzione.it, visitare il sito Internet o la pagina facebook dedicata.

Le iscrizioni sono aperte e la frequenza dei corsi è gratuita. Il CPIA è pronto ad accogliere gli interessati, a conoscere le loro storie, e a condividere delle esperienze con loro.