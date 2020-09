Crisi gruppo Dema, i sindacati chiedono un incontro con Emiliano

BRINDISI - Le segreterie dei sindacati Fim, Fiom, Fismic, Uilm, Uglm e Cobas hanno chiesto al governatore Emiliano un incontro urgente. Argomento: Dema spa. Circa 700 lavoratori tra Somma Vesuviana, Benevento e Brindisi rischiano il posto di lavoro per i danni alle produzioni provocati dall’emergenza Coronavirus nel settore aerospaziale. Ieri, 25 settembre, i sindacati hanno incontrati i vertici dell'azienda in video-conferenza. "Gli elementi emersi nel corso della riunione odierna (del 25 settembre, ndr), sono ancora più preoccupanti di quelli già noti - si legge nella lettera che le sigle sindacali hanno inviato a Emiliano - Nel corso dell’incontro l’azienda ha dichiarato ulteriori esuberi e la volontà di non conferma di contratti a termine scadenti il 30 settembre, pari a 15 unità, causa scarichi di lavoro ulteriore per effetto della pandemia coivd-19. Come noto anche alla Task force Regionale, il 6 ottobre si terrà una riunione con il MISE per affrontare la spinosa vertenza, alla luce della gravità della situazione che potrebbe esplodere, chiediamo la partecipazione diretta a tale riunione al presidente. Michele Emiliano, che sappiamo conosce bene la problematica, confidando nelle sue grandi capacita umane, politiche e professionali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.