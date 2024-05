"Crisi occupazionale e sociale": i sindacati chiedono un incontro al prefetto

BRINDISI - La crisi occupazionale e sociale che affligge la provincia di Brindisi è al centro di una richiesta di incontro che i sindacati Cisal, Fismic Confsal e Ugl, rappresentati rispettivamente da Massimo Pagliara, Davide Sciurti e Damiano Flores, hanno indirizzato al prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale.

I sindacalisti pongono l’accento sulle “annunciate chiusure di siti storici nel settore della chimica, farmaceutica, settore energetico ed in quello aeronautico, a cui si aggiungono tutti i lavoratori dell’indotto dei comparti richiamati in precedenza, con a rischio la perdita occupazionale di migliaia di lavoratori con conseguenze negative sulle famiglie”.

I sindacati ricordano di aver già inoltrato una richiesta di incontro al precedente prefetto, Carolina Bellantoni, ma a seguito dell’avvicendamento fra i due, l’istanza non ottenne riscontro. Ora la richiesta di “una convocazione urgente per meglio illustrare lo stato dell’arte e per richiamare l’attenzione sul tema, considerato che ad oggi non risultano risposte adeguate dai vari livelli istituzionali preposti”.

