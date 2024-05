Decarbonizzazione: lavoratori dell'indotto contro i licenziamenti annunciati

BRINDISI - Il sindacato Cobas ha organizzato un'assemblea di lavoratori e lavoratrici delle ditte appaltatrici davanti ai cancelli della centrale Enel di Brindisi. I lavoratori si sono incontrati fin dal primo mattino di oggi, giovedì 9 maggio. E' stata la prima iniziativa della giornata di protesta organizzata contro i 76 licenziamenti della ditta Sir e a favore di investimenti alternativi.

Il Cobas in assemblea ha deliberato un'altra giornata di protesta, pensata per mercoledì 15 maggio: si partirà sin dal primo mattino di fronte alla centrale di Cerano, quindi ci si sposterà a Bari, per arrivare in corteo presso la presidenza della Regione Puglia, in concomitanza con l'incontro previsto per quel giorno, alle 14:30, della task force regionale sulla occupazione, guidata dal presidente Leo Caroli. E' stata infatti convocata la riunione sui licenziamenti alla presenza di Enel.

Tornando al Cobas, il sindacato ha poi incontrato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e il prefetto Luigi Carnevale. Gli esponenti della sigla hanno spiegato al prefetto il loro punto di vista: l'incontro a Bari deve prevedere la presenza di un alto rappresentante di Enel, per cominciare a fare il punto della situazione. Altra richiesta: la necessità di informare il Governo nazionale sulla necessità di attuare gli investimenti già previsti, unitamente ad ammortizzatori sociali capaci di aiutare i lavoratori sino all'arrivo degli stessi investimenti.

Dal Cobas spiegano che il prefetto Carnevale "ha tenuto a precisare che fin dal primo giorno di presenza in città il tema del 'lavoro' è la sua maggiore preoccupazione. Ha preso l’impegno di fare ciò che è possibile nel quadro delle sue competenze, rivolgendosi direttamente ad aziende e Ministeri interessati, il tutto rivolto a sostenere politiche alternative alle chiusure di impianti, per un sostegno reale al nostro territorio".

La delegazione dei lavoratori Sir ha rivolto inoltre un forte appello al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, "per sollecitare il Governo nazionale a restituire a Brindisi gli investimenti già programmati da Enel, che hanno già preso altri lidi. Il sindaco Marchionna ha ricevuto dal Governo nazionale l'impegno a costruire percorsi di reindustrializzazione, ma il peso dell'incarico ci sembra estremamente eccesivo per essere svolto senza un Governo che investa seriamente per la nostra città", si legge infine nel resoconto del Cobas.