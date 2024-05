La decarbonizzazione è già realtà e la pagano i lavoratori: 76 esuberi alla Sir

BRINDISI - L'addio al carbone era previsto per il 2025. Il passato va usato perché di recente il ministro con delega all'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha candidamente spiegato che la decarbonizzazione può essere anticipata rispetto a tale data. E il ministro ha ragione e le sue parole sono già realtà a Brindisi, peccato che intanto a pagare lo scotto siano - al solito - i lavoratori. La Sir è strettamente collegata alla centrale Enel Federico II di Cerano. Il 30 aprile ha annunciato la riduzione del personale: 76 lavoratori saranno licenziati. Il motivo principale? "La committente Enel non ha espressamente formulato alcuna ulteriore ipotesi di ricollocazione di tale personale", assunto per lo sbarco e la movimentazione del carbone. Il sindacato Cobas annuncia battaglia, organizzando per giovedì 9 maggio una giornata di protesta "contro i licenziamenti e per gli investimenti alternativi, che sembrano essere dirottati in altri territori mentre qui si dorme".

Insomma, i dipendenti sono stati assunti per un appalto che prevede la movimentazione del carbone - rimarca la Sir -, ma tale movimentazione non ha più ragion d'essere. E' questo il punto: nel novembre 2023 l'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo ha presentato il piano industriale 2024-26, che non entra nel dettaglio dei singoli territori in cui la multinazionale opera, in numerosi paesi del mondo. Quindi il futuro della Federico II è un punto interrogativo. L'avvenire del sito e di quello di Civitavecchia è al vaglio di un tavolo interministeriale per la riconversione, tavolo coordinato dal Comune di Brindisi. L'8 marzo scorso i dipendenti Enel (e di E-distribuzione) hanno manifestato davanti alla Prefettura di Brindisi. I sindacati lamentavano, di fatto, l'assenza di programmazione.

Qualche giorno prima, era il 6 marzo, si era tenuta la riunione del Comitato di coordinamento per la riconversione delle aree industriali della centrale di Cerano, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy in via Veneto a Roma. Si è parlato di un'ipotesi di un accordo di programma per Brindisi. Il prerequisito: valutare le condizioni per "definire" normativamente Brindisi "area di crisi industriale complessa". Non per ribadire l'ovvio, ma il problema non riguarda solo i lavoratori diretti - e sono tanti -, ma anche quelli dell'indotto. E questo annuncio da parte di Sir suona come una doccia gelata, che scende su un territorio già fiaccato da altri problemi di natura industriale. Si pensi alla vertenza Basell, ma anche al caso Euroapi, tanto per rimanere ai tempi recenti.

Roberto Aprile (Cobas) nella nota con la quale annuncia lo sciopero di giovedì 9 maggio spiega: "La procedura di licenziamento avviata dalla Sir non lascia margini di trattativa, fa espressamente riferimento alla chiusura dell'Enel e alla impossibilità di collocare i lavoratori in altri appalti. L'unica possibilità che abbiamo è quello di organizzare un movimento di protesta cittadino che coinvolga tutti, per chiedere intanto di realizzare quegli impegni presi per la cosiddetta 'decarbonizzazione' e impedire la chiusura di altri stabilimenti che sembrano anche essi imminenti". Aprile intende coinvolgere, com'è normale che sia, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e il prefetto Luigi Carnevale.

Il peso di Enel e la delicatezza della questione impongono però l'intervento di chi ha un "peso specifico" differente: il Governo. Il ministro Pichetto Fratin vuole anticipare la decarbonizzazione, ma ha pensato alle alternative per Brindisi? Al momento l'unica ipotesi è la più inquietante: il licenziamento di tanti lavoratori.