Edison, governo: “Non ci sono i fondamenti per la revoca del decreto autorizzativo”

BRINDISI – “Non sussistono i fondamenti per la revoca in autotutela del decreto autorizzativo dell’intervento”. Il sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, chiude la porta all’ipotesi di un riesame dell’iter autorizzativo riguardante la realizzazione del deposito costiero di Gnl Edison a Costa Morena Est. Bergamotto ha chiarito la posizione del governo durante il question time che si è svolto stamattina (venerdì 1dicembre) presso la Camera dei deputati, in risposta a un’interrogazione del Movimento 5 stelle, con primo firmatario l’ex premier Giuseppe Conte.

Oltre venti onorevoli pentastellati avevano chiesto la revoca per mancata sottoposizione dell’opera a Valutazione di Impatto Ambientale, stante anche gli effetti cumulativi derivanti da altri impianti ad alto rischio di incidente rilevante siti in prossimità, e per violazione dei principi di cautela e di precauzione ispiratori della Direttiva Seveso in tema di rischi per la popolazione derivanti da impianti ad alto rischio di incidente rilevante. L’iniziativa del gruppo parlamentare pentastellato era stata caldeggiata dai consiglieri comunali brindisini del M5S, Roberto Fusco e Pierpaolo Strippoli, sulla base della mozione approvata di recente all’unanimità dal consiglio comunale, che invitava appunto il ministero a riesaminare l’iter autorizzativo.

La questione stamani è stata posta in aula dal deputato Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S. Il collega Roberto Traversi ha poi replicato al sottosegretario, manifestando forte insoddisfazione per la risposta ricevuta.

La risposta del sottosegretario

Il sottosegretario ha spiegato che l’opera rientra fra le “infrastrutture strategiche, indifferibili ed urgenti” in ambito energetico. L’intervento non è finanziato con fondi del Pnrr Mase (Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica). Lo scorso 8 novembre, del resto, il sottosegretario Claudio Barbaro aveva già chiarito, in risposta a un’interrogazione del deputato Andrea Bonelli, che il progetto è stato finanziato tramite un altro canale, complementare al Pnrr.

Nel solco di quanto già riferito da Barbaro in quella circostanza, il sottosegretario Bergamotto ha ricordato che la misura di stoccaggio prevista è inferiore alla soglia (20mila metri cubi) per cui è prevista la procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale) nazionale. Bergamotto ha poi ripercorso i vari pareri acquisiti nell’ambito del procedimento autorizzativo, fino al decreto interministeriale del 22 agosto 2022, rimarcando come il consiglio comunale abbia competenza ad esprimersi in materia di piani territoriali e urbanistici. Il deposito ricade invece in una zona gestita dall’Autorità di sistema portuale, “sulla scorta del proprio piano portuale”. Un passaggio anche sul parere di Rfi (Rete ferroviaria italiana), che non riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria presente nell’area di Costa Morena, di proprietà della stessa Autorità portuale (analogo concetto era già stato ribadito dal Mase all’Autorità di sistema portuale, attraverso una nota inviata nei giorni scorsi).

La replica di Traversi e Donno

Il deputato Traversi ha bocciato la risposta del sottosegretario Bergamotto, in quanto “non sposta di un millimetro le preoccupazioni”. “Si è tenuta una condotta - afferma Traversi - che ha limato tantissimi punti e non li ha mai affrontati tutti insieme”. “Andava effettuata – ribadisce Traversi – una Via a livello nazionale”.

Il parlamentare reputa la risposta insoddisfacente sotto due profili: un riguardante la cittadinanza e l’altro prettamente tecnico. Riguardo al primo punto, l’onorevole ha ricordato che la città di Brindisi “ha dato tantissimo non solo alla Puglia ma anche dal punto di vista commerciale, delle industrie e della difesa”. “Riscontriamo di nuovo che nei confronti di Brindisi – prosegue Traversi – c'è un provvedimento avverso che il ministero sta portando avanti”. Questo in un’”area a rischio di crisi ambientale su cui invece si doveva procedere a migliorar la situazione”. E invece “non solo lo Stato non parla con la Regione per apportare dei miglioramenti, ma addirittura andiamo a essere più invasivi”.

Poi ci sono le riserve di natura tecnica, a partire da quello che viene definito “l’escamotage” di stare di poco al di sotto della soglia dei 20metri cubi di stoccaggio, per evitare la Via nazionale. Fra le criticità elencate da Traversi rientrano anche: l’interferenza con la linea ferroviaria; l’assenza di valutazione cumulativa in una zona industriale in cui si trovano 11 impianti ad alto rischio rilevante; l’interferenza col cono di atterraggio.

Traversi ricorda che l’area è sottoposta a “Natura 2000” in quanto sito per conservazione di biodiversità. “A Oristano – spiega - analogo progetto ha avuto necessità di procedere in Via. Non capiamo perché a Brindisi questa angheria”. Traversi solleva anche la questione rigassificazione. “L’impianto - afferma il deputato - probabilmente sarà collegato stabilmente con la terra”. In questo modo sarebbe quindi “nascosta la modalità di un rigassificatore”. “Se lo colleghiamo con la terra - chiarisce ancora il deputato - viene anche meno la normativa comunitaria: su questo cambiano tutti i propositi”.

Infine una considerazione politica. “Il governo di centrodestra - dichiarano Donno e Traversi - esprime un parere contrario rispetto a un’amministrazione di centrodestra che, a differenza sua, ha forse capito che questo progetto va contro ogni logica, approvando addirittura una mozione in cui si chiede ai ministeri interessati il riesame dell’autorizzazione alla luce delle criticità emerse. Questo fa capire come l’esecutivo non sia capace di ascoltare chi vive sul territorio. Ci chiediamo inoltre come sia possibile che questo governo non stia ascoltando la voce delle associazioni, sindacati, cittadini che hanno manifestato tutta la loro preoccupazione su un progetto che non porterà benefici per il territorio ma problemi”.

“I territori e le persone che li abitano sono il fulcro attorno al quale costruire il futuro del nostro Paese. Continuando a guardare dalla parte opposta il governo andrà nella direzione di togliere ogni speranza di crescita a livello sociale ed economico. Senza considerare poi un altro degli aspetti più importanti: la salute e la sicurezza delle persone che deve essere sempre garantita e messa in primo piano come monito per la realizzazione di determinati progetti. L’esecutivo Meloni ha il dovere di fare chiarezza, al più presto, nel rispetto dei cittadini e del territorio”.