Bilancio Stp, si dimette componente Cda: "Dissenso con il presidente Tomaselli"

BRINDISI - Dopo il caso sulla mancata approvazione del bilancio della Stp da parte della Provincia di Brindisi, l’avvocato Alessandro Cursi si dimette irrevocabilmente dal ruolo di componente del consiglio di amministrazione della partecipata. La professionista ha ufficializzato la sua decisione attraverso una Pec inviata nella giornata odierna al presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, e al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

Il bubbone è scoppiato lunedì scorso, quando il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, ha denunciato presunte irregolarità legate a delle corse che non sarebbero state effettuate. Nei confronti di circa 30 autisti sarebbero stati aperti procedimenti disciplinari per servizi non resi o non correttamente eseguiti. La questione tornerà nuovamente in consiglio provinciale lunedì prossimo (23 ottobre), quando saranno illustrati i risultati del lavoro di controllo svolto dalla Provincia. La vicendaè anche al vaglio della Procura della repubblica.

Cursi rivela di non poter proseguire nell’espletamento del suo incarico, “alla luce delle vicissitudini amministrative della società che occupano purtroppo la ribalta della cronaca nonché per tutti i rilievi critici che ho già espresso in precedenza in ogni colloquio tenuto con il presidente del Cda ed in Consiglio”.

L’avvocato spiega di non “sentirsi rappresentata dal presidente del CdA (Salvatore Tomaselli, ndr) in quanto la mia posizione è stata in molte occasioni e rimane, con riferimento alla ormai nota vicenda, in netto dissenso rispetto a quella che il presidente ha assunto: ed infatti, ad esempio ritengo che nonostante la relazione del collegio sindacale, di risposta alla denuncia di gravi irregolarità ex art. 2408 Codice civile del socio di maggioranza, restino aperte molte delle questioni indicate nella citata denuncia”.

Cursi rimarca di aver chiesto espressamente, senza ottenerla, la possibilità di revocare il suo voto sulla deliberazione di approvazione della bozza di bilancio portata al vaglio degli enti soci, “essendo quel voto fondato su anteriori note del direttore e del dirigente - scrive nella lettera di dimissioni - che sembravano superate dal perito incaricato dal socio di maggioranza”.

“Non condivido peraltro la presa di posizione mediatica del presidente Sen. Tomaselli poiché, a mio avviso – prosegue l’avvocato - proprio in qualità di presidente della società avrebbe dovuto rimanere in una posizione neutra sia rispetto alle gravi accuse dell’ente socio e sia rispetto alla relazione del collegio sindacale e degli uffici, tenuto conto che la magistratura inquirente è l’unico organo che potrà fare chiarezza sulle effettive responsabilità non solo dell’ultimo anello della catena, ma anche relative ad eventuali omissioni sul controllo da parte del personale direttivo e degli organi deputati al controllo nella società”

Quella di Tomasselli, a detta di Alessandro Cursi, sarebbe stata “una presa di posizione tout court contro la proprietà denunciante, peraltro assunta dal presidente in autonomia e senza nemmeno un confronto con la sottoscritta, non la condivido in quanto nettamente prematura rispetto agli esiti delle indagini penali nonché rispetto a quanto la proprietà potrà comunicare il 23ottobre 2023”. “Ritengo pertanto che questa querelle non produrrà effetti positivi per alcuno, tantomeno per la società”.