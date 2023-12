"Doppia transizione digitale ed ecologica": voucher per le imprese del Brindisino

BRINDISI - La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 e in attuazione del progetto "Doppia transizione digitale ed ecologica" (approvato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per il periodo 2023/2025, con decreto del 23 febbraio 2023) intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.

Il bando voucher "Doppia transizione digitale ed ecologica" - anno 2023, disponibile sul sito camerale a questo link è destinato alle mpmi della provincia di Brindisi, con l’obiettivo di finanziare servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze tecnologiche digitali in attuazione della strategia denominata nel Piano Transizione 4.0 nonché interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).

Le domande di ammissione potranno essere trasmesse, secondo le modalità descritte all'art. 10 del bando, dalle ore 09:00 del 15 dicembre 2023 alle ore 12:00 del 30 gennaio 2024. Il bando, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 170 mila euro, prevede una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, da suddividere in due linee di intervento.

Digitale, voucher massimo 4 mila euro (importo minimo investimento 2 mila euro) - Servizi di consulenza e/o formazione sulle tecnologie I 4.0 e acquisto beni strumentali materiali ed immateriali per le seguenti tecnologie: robotica avanzata, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva e stampa 3D, prototipazione rapida,internet of things, cloud, cyber security e business continuity, big data, intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata e realtà virtuale, simulazione ed integrazione, ottimizzazione della supply chain, Erp e Crm, sistemi di e-commerce, sistemi Edi electronic data interchange, soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita, sono solo alcuni degli argomenti chiave della rivoluzione digitale.

Energia, voucher massimo 3 mila euro (importo minimo investimento mille euro) - servizi di consulenza e/o formazione per la transizione energetica: audit energetici al fine di quantificare e valutare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio, analisi delle forniture di energia, progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette contatori ecc.) e della produzione (consumi rendimenti ecc.) anche attraverso utilizzo di tecnologie 4.0, studi di fattibilità e documentazione tecnica per la costituzione di Cer, implementazioni di sistemi di gestione dell’energia in conformità con le norme Iso 50001, Iso 50005, Iso 50009, acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell’impresa.

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Brindisi, nell’ambito della iniziativa strategica di sistema "La doppia transizione ecologica e digitale" intende ulteriormente migliorare la diffusione della cultura e della pratica digitale a favore delle mpmi nonché, incentivare l’avvio da parte delle stesse, di percorsi atti a favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficientamento energetico, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).

Tali temi sono considerati di importanza strategica e fondamentale per lo sviluppo dell’economia provinciale in quanto le imprese sono chiamate ad armonizzarsi con le nuove competenze tecnologiche digitali richieste a livello nazionale ed europeo e sempre più vengono richiesti interventi per efficientamento energetico e fonti di energie rinnovabili.