Eccellenze del territorio: Soavegel e Soave conquistano il premio "Industria Felix"

GALLIPOLI (LECCE) - Le aziende Soavegel e Soave conquistano ancora una volta il premio Industria Felix in occasione della quinta edizione della celebre kermesse “L’industria turistica pugliese”. Un appuntamento annuale che riunisce alcune delle migliori eccellenze imprenditoriali italiane.

Il premio è stato consegnato ieri pomeriggio (25 maggio) a Gallipoli nel Grand Hotel Costa Brada, alla presenza di illustri ospiti: il docente dell’Università Luiss Guido Carli e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix, Cesare Pozzi, e (tramite videomessaggio) del ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

Le aziende Soave e Soavegel, sono due tra tre realtà brindisine del settore agroalimentare, ad essere premiate per le performance a livello gestionale e affidabilità finanziaria.

“Vedere riconosciuto ancora una volta, questo autorevole premio, è per noi elemento di orgoglio - dichiara Domenico Bianco, amministratore delegato Soavegel e Soave - Conferma il nostro percorso di crescita, dalle ottime performance di bilancio fino all’innovazione in termini di prodotti e i processi aziendali - Prosegue - Il premio, acquista ancor più valore, se inquadrato in un periodo storico quale quello che stiamo vivendo, legato a una situazione post pandemia e agli aumenti delle fonti energetiche e delle materie prime; in cui, nonostante tutto, registriamo buone previsioni di crescita e nuove assunzioni di personale sul territorio”.