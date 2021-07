Ecosostenibilità luxury: l’estate dei sogni al GunaBeach Club

BRINDISI- Ecosostenibilità, mare cristallino, l’ombra delle tamerici, ospitalità a cinque stelle e vacanza da sogno: in una sola parola, GunaBeach Club, l’esclusiva spiaggia circondata da dune secolari, a due passi dalla Riserva naturale di Torre Guaceto.

Il significato di Guna

Nel sistema filosofico indiano, per Guna si intendono le tre qualità costitutive della Natura materiale che si ritrovano in ogni aspetto dell’esistenza: Sattva, luminosità, consapevolezza, saggezza, salute, solarità, virtù, pace, calma, felicità, vita; Rajas, passione, attività, eccitazione, desiderio, egoismo, attaccamento, oscillazione, instabilità, dolore; Tamas, ignoranza, oscurità, indolenza, pigrizia, inerzia, staticità, illusione, apatia, indifferenza, morte. Quale aspetto prevale oggi in voi?

Venite a scoprirlo nello splendido tratto di fine e bianca sabbia con la terrazza naturale in prato inglese dove sorseggiare una bevanda bio facendovi trasportare da una raffinata selezione musicale in filodiffusione, bianchi tendaggi e gazebi privati per le vostre giornate di benessere con massaggi ed esclusivi trattamenti.

Accadueo srl è ecosostenibilità, il Guna Beach è comfort per tutti

Da tempo attivi nel settore del turismo, con l’etichetta Accadueo srl, la crew del GunaBeach Club di Massimiliano Di Cicco scommette sul futuro riducendo l’impatto ambientale delle strutture, ma anche recuperando situazioni compromesse da un turismo distruttivo e restituendo spazio al mare e alla spiaggia, perché avere uno stabilimento balneare sostenibile e responsabile significa migliorare il comfort per tutti.

Il GunaBeach valorizza il rispetto dell’ambiente attraverso l’adozione di misure di sostenibilità ambientale e di strumenti che garantiscano adeguati standard di ospitalità a comitive di amici, famiglie con bimbi e con gli amici a quattro zampe, facendo della cura dell’ospite la cifra distintiva del proprio lavoro.

Guna Beach Club è sicurezza in mare

Un vacanza da sogno, ma anche sicurezza garantita per gli ospiti del Guna Beach Club: moto d’acqua con equipaggio specializzato nel salvataggio in mare, oltre al classico pattino rosso sul fronte mare.

Un piano di sicurezza studiato per scongiurare e prevenire incidenti in acqua, gestiti dai responsabili del servizio, che sapranno gestire le operazioni di soccorso.

Guna Beach è rispetto dell’ambiente e sensibilizzazione

Ci sono un pesce, una stella marina e una tartaruga mangia plastica: l'originale forma della raccolta differenziata la trovate solo al Guna Beach Club. Un modo simpatico per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente i grandi ma, soprattutto i più piccoli che costituiranno le comunità del futuro. Plastica, carta e indifferenziato avranno così il proprio contenitore a disposizione degli ospiti del Guna Club, per evitare che alcuni di loro possano gettare tali rifiuti in luoghi non consoni alla raccolta differenziata prevista.

I servizi offerti: dall’area benessere, al beach wedding e restaurant

Il GunaBeach Club è un magico luogo dove poter godere della cucina pugliese, gustando ottimi cruditeè, deliziosi primi e secondi piatti preparati con cura da chef Domenico Esposito. Oppure assaporando una frisa, un panino, un colorato poke o una fresca insalata. I prodotti? A km zero perché la crew del GunaBeach coltiva e raccoglie i frutti della terra nell’orto botanico, dalle zucchine alle melanzane, ai cocomeri e pomodori, e tutte le spezie di cui si serve chef Domenico Esposito come il basilico, il timo, la maggiorana e la menta per preparare i mojito.

E se dopo il relax all’ombra delle tamerici, magari a leggere un libro scelto nell’ecologica libreria allestita vicino all’infopoint, avete voglia di fare sport, per gli ospiti dell’agribeach lo sporting club offre corsi di kitesurf, surf, sup, windsurf, diving center, golf con la professionalità degli istruttori certificati UISP garanzia di un apprendimento efficace e garantito. Ed altre attività sportive come volley, beach tennis, biketour.

Il GunaBeach Club, all’interno dell’area marina di Torre Guaceto, è la location da sogno per dire il vostro “sì”: emozioni intense, sorrisi lieti. Il vostro giorno magico nel posto più esclusivo del Salento.

E, dunque, oggi come vi sentite, sattva, rajas o tamas? Fatevi avvolgere dall’atmosfera del GunaBeach.