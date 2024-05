Edison, rilasciata autorizzazione paesaggistica per depositi e uffici

BRINDISI - Tra i provvedimenti principali approvati dalla Giunta regionale pugliese oggi, martedì 28 maggio 2024, ce n'è uno che riguarda Brindisi e il suo porto. Si legge infatti che è stata rilasciata dalla Giunta l'autorizzazione paesaggistica per le "aree di cantiere addizionali al deposito costiero Gnl di Brindisi". Ha una durata trienale e riguarda i lavori di costruzione del deposito. In un'area, sempre a Costa Morena, sorgeranno uffici e depositi per i materiali.

L'autorizzazione arriva a poche settimane dall'udienza davanti al Tar che si terrà a giugno. Il contenzioso, come noto, riguarda la distanza che dovrebbe intercorrere fra il deposito di gas Gnl e la rete ferroviaria, nel sito di Costa Morena Est. I giudici hanno fissato per il prossimo 19 giugno l'udienza pubblica di merito sul ricorso presentato dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale contro due note tramite le quali il presidente del Consorzio Asi, l'avvocato Vittorio Rina, chiede a Edison di rispettare la distanza di sicurezza di 30 metri della rete ferroviaria, sulla base del Dpr n. 753 del 1980.

"Battitura della 'Nzegna", l'accordo

Sempre oggi, è stato approvato un altro provvedimento, che riguarda questa volta non il capoluogo adriatico, ma un comune della provincia. Si tratt di uno schema di accordo di cooperazione tra la Regione Puglia (Sezione Economia della Cultura) d il Comune di Carovigno, finalizzato allo svolgimento di attività di comune interesse nell'ambito dell’evento "Battitura della 'Nzegna".

Lo schema di accordo ha la finalità di promuovere e custodire il patrimonio di tradizioni legato alla "Battitura della 'Nzegna", "gioco" della bandiera in Italia collegato al culto mariano in onore della Madonna del Belvedere che si svolge ogni anno nel periodo pasquale.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.