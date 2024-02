"Edison, ci siamo rivolti alla magistratura contro una scelta calata dall'alto"

BRINDISI - "La questione è politica. Quando si arriva a fare un esposto in Procura vuol dire che si è fallito, che la politica ha fallito". Antonio Macchia, segretario generale Cgil Brindisi, pronuncia queste parole nella sala "Gino Strada" di Palazzo Nervegna. Per lui e per gli altri rappresentanti delle associazioni ambientaliste locale quelle 27 pagine, l'esposto presentato nei giorni scorsi presso la procura di Brindisi, dimostrano non solo che dal loro punto di vista potrebbero esserci profili penali relativi al procedimento di autorizzazione al deposito di Gnl nel porto, ma che un'intera classe politica non ha avuto la forza di opporsi a una decisione "calata dall'alto". O non ha voluto. Oltre a Macchia, si sono espressi Doretto Marinazzo (Legambiente) e Maria Antonietta Ventricelli (Italia Nostra), ma il primo a parlare e a spiegare le ragioni dell'esposto è stato l'avvocato Stefano Latini.

C'è chi dice "no" (al deposito)

Proprio l'avvocato Latini spiega che sono sette i soggetti ad aver presentato l'esposto-denuncia in procura, ma che ci sono anche associazioni che, per statuto, non hanno potuto firmare, come l'Anpi. Ad assistere alla conferenza stampa ci sono Diego Rachiero (Attiva Brindisi), Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento), Roberto Quarta (Fratelli d'Italia) e Roberto Fusco (Movimento 5 Stelle). Proprio Fusco è l'unico politico a prendere la parola. Era prevista la presenza dell'assessore Antonio Bruno (delega all'Ambiente), ma un imprevisto lo ha tenuto lontano dalla conferenza stampa. Fusco, dopo aver spiegato che il Movimento condivide le ragioni dell'esposto, spiega che è giusto che la denuncia non si stata firmata da alcun partito. E ha "corretto il tiro" delle affermazioni di Macchia: "Non si tratta di un fallimento della politica, ma di una colpa".

"I politici locali devono fare di più"

Nelle parole di Macchia, il decreto interministeriale che ha dato il via libera al deposito di Gnl di Edison non è un caso isolato di "scelta calata dall'alto", che per lui danneggia il territorio. "Non sarebbe accaduto altrove", tuona. E poi elenca un'altra "questione politica" che danneggia Brindisi: l'autonomia differenziata. A proposito, domani (20 febbraio) la Cgil ha organizzato un convegno sul tema in cui si registra l'adesione del Movimento 5 Stelle. Segno che a Brindisi il sindacato e il movimento sono in sintonia su più argomenti. Chiusa parentesi. Non sono presenti esponenti del Partito Democratico o di Brindisi Bene Comune, ma il loro "no" non è in discussione. Un'altra stoccata alla politica arriva da Doretto Marinazzo, per il quale "non basta firmare un ordine del giorno, ma serve molto altro. Chiediamo a tutte le forze politiche di fare pressioni sui loro rappresentanti nazionali". Per Marinazzo l'inizio delle attività preliminari da parte di Edison è "ridicolo".

Le criticità esposte in 27 pagine

Per Maria Ventricelli questo è un "passo importante". Tocca a lei elencare le criticità avanzate nel tempo da ambientalisti e Cgil, dalla presenza sul territorio di altri undici impianti a rischio di incidente rilevante, al "gioco di parole". Per lei quando si parla di "deposito", si commette un errore: quello che sorgerà sarà proprio un "rigassificatore", dunque servirebbe una Via (valutazione di impatto ambientale). E ancora: la torcia di 45 metri che potrebbe "disturbare" il cono di atterraggio dell'aeroporto; l'emissione di gas che, miscelandosi con l'aria la renderebbe infiammabile; il fatto che Edison abbia speso poco di suo, visto il fondo complementare al Pnrr; la previsione di 20 mila autobotti l'anno che intasano le arterie del Brindisino. Insomma, le criticità sono quelle evidenziate da tempo, per gli ambientalisti. La chiosa, anche se iniziale, spetta all'avvocato Latini che parla anche di incompatibilità paesaggistiche e di pareri tecnici ignorati. Naturalmente, la valutazione sotto il profilo penale di quanto segnalato spetta alla magistratura. Intanto, esposto e allegati sono stati depositati in via telematica. E non è detto che non arrivi qualche altra integrazione. Anzi, è molto probabile.

