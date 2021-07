Cetma, elezione Rsu-Rls: 100 percento dei voti per la Fiom Cgil

BRINDISI - Al Cetma la Fiom Cgil raggiunge il 100 percento dei voti nelle elezioni delle Rsu-Rls, eleggendo tre delegati su tre: Jeanette Montanaro, Michele Arganese, Francesca Felline. Si tratta di “uno straordinario risultato – commenta il segretario generale della Fiom Cgil Brindisi, Angelo Leo - che conferma la credibilità e la crescita di consenso della Fiom brindisina.

“L'altissimo livello professionale culturale dei dipendenti Cetma – afferma Leo la forte determinata presenza femminile in una categoria prevalentemente maschile, riempiono di orgoglio la nostra organizzazione che si è sempre battuta strenuamente per il rispetto dei diritti sindacali politici, contrattuali, di tutti i lavoratori in generale ed in particolare per l'affermazione della uguaglianza di genere”. “La Fiom Cgil Brindisi – prosegue il sindacalista - in questi ultimi anni è stato un baluardo contro le discriminazioni di genere provenienti non solo dalle controparti ma anche purtroppo dal macismo di certi pessimi ambienti sindacali, che si sono caratterizzati dalle quotidiane prevaricazioni ed offese contro le donne”.

Il sindacato “con orgoglio rivendica non solo di aver eletto nella segreteria e nell'esecutivo territoriale le compagne Azzurra Carriero e Federica Bruno Stamerra ma a partire da oggi, per la prima volta nella storia sindacale brindisina, due donne, sono state elette direttamente dal voto delle loro colleghe e colleghi Rsu-Rls Ancora una volta la Fiom Cgil traccia la linea politico-sindacale per l'avanzamento delle conquiste nel mondo del lavoro dipendente a Brindisi”.