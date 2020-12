Arsenale: nella base di Brindisi previste 40 nuove assunzioni

BRINDISI – Nell’arsenale di Brindisi verranno assunti 40 civili. Lo prevede un emendamento alla legge di bilancio presentato dai deputati Andrea Orlando (Pd) e Giovanni Luca Aresta (Movimento 5 stelle) che oggi è stato approvato in commissione Bilancio. L’emendamento è stato concepito con l’obiettivo di garantire la funzionalità della Difesa, in particolare, negli arsenali militari e nei poli di mantenimento dell’Esercito. Il risultato ottenuto è frutto della proficua e costante collaborazione tra le forze di maggioranza su un tema particolarmente importante e strategico per la Difesa. Il provvedimento, infatti, autorizza l’assunzione di 431 unità di personale civile non dirigenziale negli arsenali di La Spezia (138), Augusta (49), Brindisi (40), Aulla (17) e nei poli di mantenimento di Piacenza (154) e Terni (33) nel triennio 2021-2023.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.

“È un ottimo risultato - dichiara il sottosegretario di Stato alla Difesa, Giulio Calvisi - che arriva dopo le 315 assunzioni di dipendenti civili all’arsenale di Taranto lo scorso mese di agosto. Le assunzioni sono finalizzate ad assicurare la funzionalità e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della Difesa e, in particolare, di arsenali, poli di mantenimento, stabilimenti e centri tecnici militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate. Si tratta di strutture strategiche di supporto al mantenimento in efficienza di mezzi ed equipaggiamenti”.

Un piano di assunzioni, voluto fortemente dal Ministro Lorenzo Guerini, necessario per rimettere in condizioni operative accettabili questi Enti e scongiurare la perdita di know how specialistico e di capacità industriali. “Un ringraziamento particolare agli onorevoli Orlando e Aresta, al collega Angelo Tofalo (M5s) e, più in generale, a tutti i parlamentari del PD e M5s e di tutta la maggioranza per il lavoro comune svolto, il confronto attivo e il contributo fornito affinché si arrivasse alla realizzazione dell’obiettivo raggiunto oggi con il piano di assunzioni”. - conclude Calvisi