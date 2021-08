Mama Park e GolosOasi, la tua estate targata Gianluca Dellomonaco

Karaoke, mambo italiano, apericena latino, cover band e la tanto attesa cena in bianco in programma per il 9 agosto. Si replica il 10 aspettando la notte di San Lorenzo. Ecco il calendario eventi

MESAGNE- Fatevi travolgere dal divertimento delle serate targate Gianluca Dellomonaco, un nome una garanzia: scegliete il bar e pub Mama Park e il risto-pub GolosOasi per trascorrere il mese di agosto tra una vostra esibizione al karaoke, la degustazione di un apericena latino e poi le note delle cover band, i balli del mambo italiano e dei party anni '70, '80 e '90.

Non ne avete abbastanza? È in arrivo l'evento più atteso dell'estate mesagnese: la "Cena in bianco" che illuminerà piazza Orsini del Balzo il 9 agosto. E martedì 10 si replica per attendere insieme la magica notte di San Lorenzo. Il dress code? Ovviamente, il total white. Start ore 21.00, per info e prenotazioni numero: 347 05 54 701

Gli eventi del bar e pub Mama Park

Ormai è un appuntamento fisso per gli amanti della musica: ogni lunedì Gianluca Dellomonaco propone il karaoke. Il martedì, l'intrattenimento è con i quiz divertenti di Mr X e il mercoledì è dedicato all'apericena latino.

Hai detto cover band? Ogni giovedì rivivrete gli evergreen del vostro artista o band preferita: il Mama Park ospiterà il 5 agosto la cover band di Celentano, il 12 agosto quella di Claudio Baglioni, il 19 la cover di Renato Zero e il 26 agosto di Mina.

E la vigilia di Ferragosto? Per il 14 Mama Park propone il party anni '70-'80-'90 con i vinili di dj Antonio Corvetto e Rino Membola. Ogni venerdì il Mama Park accoglie i suoi clienti con piano bar anni '80 e '90 e karaoke. Mentre le domeniche di agosto saranno dedicate al mambo italiano con Nico Tursi, Luis Loco e Francesca D'Angela.

Gli eventi al risto-pub GolosOasi

Sta per arrivare: la tanto attesa "Cena in bianco" vi vedrà protagonisti della storica e suggestiva piazza Orsini del Balzo. L'appuntamento è per lunedì 9 agosto e il 10 si replica aspettando la notte di San Lorenzo in una modalità elegante e alternativa, degustando specialità dello chef sulle note del mambo italiano.

E non finisce qui: giovedì 5 agosto preparate le vostre papille gustative per la deliziosa cena etnica spagnola. Mentre, per venerdì 13 agosto il GolosOasi ospiterà la cover band di Mina e per la notte di Ferragosto (14 agosto) Gianluca Dellomonaco propone la cena spettacolo "Party Flower Power" a ritmo di mambo italiano.

Il 19 agosto il GolosOasi propone la serata con cena spettacolo a tema: ad allietare i cliendi una band dal vivo che si esibirà nel repertorio degli anni '70, '80 e '90, a seguire djset. E, mi raccomando, è richiesto il dress code anni '70. Mercoledì 25 agosto l'intrattenimento è assicurato con la cover band di Vasco Rossi, "Fronte del Blasco" e giovedì 26 agosto vi aspetta la cena spettacolo "Gatsby look style" con il mambo italiano.

Non perdetevi l'estate targata Gianluca Dellomonaco e tutte le prelibatezze che gli chef vi proporranno dall'aperitivo "al lavaturo" e hamburger tradizionali e gourmet con bun artigianale, alla schiacciata gourmet, piadina sfogliata a mano, primi piatti e selezione di tagliate di carni. Non fatevi raccontare il gusto delle insalate ricche, delle baguette gourmet e club sandwich di Matera, o delle crêpes e dessert artigianali, cheesecake, panna cotta e sfogliatine.

Inoltre, prossimamente, presso piazza Commestibili, Gianluca Dellomonaco inaugurerà un nuovo locale, "Obama", dal nome del pasticciotto artigianale, tipica golosità salentina. Seguite i canali social facebook e Instagram del bar e pub Mama Park e del risto-pub GolosOasi, non perdetevi le novità e non fatevele raccontare. La migliore estate è targata Gianluca Dellomonaco.