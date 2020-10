Tap, Amati: "Rossi convochi i sindaci e i consiglieri regionali"

“Il sottosegretario Mario Turco ha annunciato la convocazione a breve di un incontro tra Governo, Tap-Snam e istituzioni locali, per definire gli investimenti di compensazione per i territori interessati. È urgente dunque la convocazione di un incontro con i sindaci e consiglieri regionali della Provincia di Brindisi per farci trovare preparati all’appuntamento”.

Lo dichiara il Consigliere regionale Fabiano Amati. Hanno trovato accoglimento le sollecitazioni ad affrontare l’argomento degli interventi di compensazioni relativi alla realizzazione del gasdotto Tap e della pipeline di interconnessione alla rete Snam.” “La decisione del sottosegretario Turco di convocare entro pochi giorni una riunione sull’argomento – prosegue Amati - è da considerarsi un avvenimento decisivo, rispetto al quale la mia richiesta di convocazione di un incontro provinciale assume carattere impellente e preparatorio”.

“Per questi motivi spero che il Presidente della Provincia di Brindisi Riccardo Rossi – conclude il consigliere - voglia invitare per un incontro urgente tutti i sindaci e consiglieri regionali, così da condividere questa importantissima occasione in vista del prossimo appuntamento già annunciato dal Governo nazionale”