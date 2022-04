"Turismo è lavoro", 500 colloqui al Job day dell’amministrazione comunale

FASANO – Più di 500 colloqui, oltre 150 risorse umane, 30 aziende coinvolte. Sono gli straordinari numeri del primo Job day organizzato dall’amministrazione comunale. Ieri, martedì 19 aprile, per tutta la giornata, imprese e giovani ed adulti in cerca di lavoro si sono confrontati in una iniziativa che ha messo di fronte aziende e risorse umane. Un incontro in presenza, occhi negli occhi, per favorire un canale diretto di confronto tra aziende del settore turistico e culturale e cittadini. L’iniziativa, dal nome "Turismo è lavoro", è stata realizzata in collaborazione con l’Its (Istituto tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato) che, nell’organizzazione di queste giornate, si avvale della collaborazione tecnica di Arpal, Anpal servizi e Adecco.

Le aziende che hanno aderito sono: Tempi Moderni (Lecce), ristorante Al Buco (Torre Canne), Ciporti, Alchimia ed Estate in Italy (Fasano), società cooperativa Serapia (Ostuni), Pettolecchia collection, Palazzo Roma, Palazzo Bn (Fasano, Ostuni, Lecce), Borgo Egnazia (Fasano), Puglia on bike (Locorotondo), Masseria Torre Rossa e Masseria Torre Mossa (Fasano), Iniziative san Domenico (Roma), Room 21 Food & speakeasy (Monopoli), Hotel Sierra Silvana (Selva di Fasano), Masseria Marzalossa (Fasano), Hotel La Sorgente (Savelletri di Fasano), Dama, Aros gold service, Terme di Torre Canne, Fran. Tur, Iniziative san Domenico Hotels (Fasano), Evoluta srl (Mola di Bari), Costa Crociere (Genova), Masseria Torre Maizza a Rocco Forte Hotels (Fasano), Tenuta Monacelle (Selva), Società Agricola Ottava Piccola-Masseria San Giovanni (Montalbano), Momò Pescato e Cucinato (Savelletri), Sgs Outsourcing (Lecce).

Tra le figure richieste ci sono cuochi, aiuto cuochi, aiuto pizzaioli, camerieri di sala, chef e sous chef, commis di pasticceria, barman, house keeping, addetti alle pulizie, guide e accompagnatori turistici, addetti front office, ciclomeccanici, lavapiatti, commis di bar, cucina e sala, chef de rang, donne ai piani, bagnini, spiaggisti, addetti alle pulizie, portierato, addetti amministrativi contabili con esperienza e senza, massaggiatori, operatori olistici, fisioterapisti, giovani alla prima esperienza per tirocini formativi nell’area uffici, consulenti commerciali specializzati in beverage e food, addetti marketing, hostess. I partecipanti hanno dialogato con le aziende, in media ogni risorsa umana ha effettuato 5 colloqui con 5 aziende diverse e, inoltre, tutti i curricula sono stati acquisiti da Arpal, Anpal e Adecco che li inseriranno nei loro circuiti per utilizzarli in eventuali altre posizioni lavorative che potrebbero aprirsi.

"Siamo molto felici per l’ottima riuscita dell’iniziativa – dice il sindaco Francesco Zaccaria – è stato bello vedere i sorrisi dei partecipanti all’uscita del Laboratorio urbano, leggere la soddisfazione nei loro volti per aver trovato un posto di lavoro grazie al merito, scommettendo esclusivamente sul proprio potenziale e sulle proprie competenze. Siamo inoltre contenti di aver potuto rispondere concretamente alle esigenze che molte imprese turistico ci hanno più volte espresso sulla necessità di trovare collaboratori motivati e preparati. Ringrazio l’assessore Palmariggi, gli uffici competenti, i consiglieri comunali Madia Decarolis e Giuseppe Ventrella e l’Its che ha organizzato con noi questa giornata. Ringrazio le aziende del territorio che hanno accettato il nostro invito e che si sono messe a disposizione per questa iniziativa che, dato il successo, ci spinge a continuare su questo

percorso proponendo altre giornate simili".

"È stato un esperimento riuscito che renderemo un appuntamento fisso e sempre più partecipato – dice l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi –. Abbiamo accorciato le distanze tra imprese in cerca di nuove risorse umane e cittadini in cerca di nuove opportunità di lavoro. Lo abbiamo fatto perché rispondere a queste esigenze è un tassello fondamentale per lo sviluppo del nostro comparto turistico. Noi crediamo fortemente nel ruolo che l’industria del turismo riveste nella crescita della nostra città e continueremo a lavorare affinché, soprattutto i più giovani, possano tornare sempre più a credere in se stessi e in questo territorio".