"Turismo è lavoro": il secondo job day organizzato dall'Amministrazione comunale

FASANO - Una giornata di incontro tra imprese del territorio fasanese e giovani per favorire un canale diretto di confronto tra aziende del settore turistico e quanti sono alla ricerca di occupazione. Perché "Turismo è lavoro", come recita il nome dell’evento. Recita un comunicato del Comune di Fasano: "Dopo la grande adesione dello scorso anno torna per il secondo anno consecutivo il Job Day promosso dall'Amministrazione comunale". L'appuntamento è per giovedì 23 febbraio al Laboratorio Urbano, dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:00.

Per tutta la giornata imprese e risorse umane si confronteranno affinché le aziende possano trovare profili lavorativi che più rispondono alle loro esigenze. L'iniziativa è in collaborazione con Arpal Puglia, il Gruppo Fortis e l'Its - Turismo e Beni Culturali (Istituto tecnico superiore per l'industria dell’ospitalità e del turismo allargato) che, nell'organizzazione di queste giornate, si avvale della collaborazione tecnica di Anpal Servizi.

Tutte le aziende che vogliono partecipare al Job day possono presentare manifestazione di interesse compilando il form disponibile al link entro il prossimo venerdì 17 febbraio.