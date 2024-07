Fials: "San Raffaele, serve una procedura assunzionale legittima a garanzia di tutti"

CEGLIE MESSAPICA - La Fials esprime "profonda preoccupazione per l'avviso di ricognizione, indetto dall'Asl di Brindisi, riservato al personale in servizio al San Raffaele da assumere alle dipendenze della Asl di Brindisi, peraltro con la discutibile scelta di proporre contratti di lavoro a tempo determinato". Stando al sindacato, ci si trova di fronte a una "procedura difforme dalle previsioni legislative e dal dettame regionale, segno tangibile di una direzione strategica in balia delle onde che assume decisioni prive di fondamenta e responsabilità decisionale".

Prosegue la nota della Fials: "In tale contesto, non risulta chiaro come e in che modo verrà assicurata la continuità assistenziale a vantaggio dei pazienti celebrolesi e motulesi, attualmente ospitati dal presidio, data la mancata consultazione delle parti sindacali, con atti definiti unilateralmente dall'Asl di Brindisi. Si resta in attesa di risposte che possano smuovere l’immobilismo di questa Asl, a completa salvaguardia dei diritti dei dipendenti del San Raffaele per una urgente internalizzazione".

Ceglie Messapica, attuale sede della struttura che dalla Fondazione passerà alla gestione pubblica, è interessata dal punto di vista sanitario anche per un'altra questione: la realizzazione del Centro risvegli. Il consigliere regionale Fabiano Amati (Azione) spiega che "sono stati risolti tutti i problemi, i lavori proseguono regolarmente e allo stato sono stati realizzati i primi getti delle fondazioni. Il fine lavori è previsto per l'8 giugno 2025. I lavori sono cominciati il 26 giugno del 2023 e purtroppo è servito un anno per risolvere diversi problemi per l'avvio completo del cantiere, tra i quali un'importante interferenza con un cavo Enel".

Le due questioni sono strettamente intrecciate, in quanto il Centro risvegli di Ceglie Messapica sarà un'ulteriore parte del centro neuromotulesi attualmente in esercizio, per finalizzare la realizzazione in Puglia di un centro d'eccellenza per la riabilitazione intensiva. Amati fornisce anche informazioni sulla realizzazione di questa opera, "per un valore di otto milioni di euro, è stata appaltata al raggruppamento d’impresa Lfm-IlarioGroup Srl".