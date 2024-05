Fiera dell'auto 2024, il più grande appuntamento del Centro-Sud

SAN MICHELE SALENTINO - Dal 24 maggio al 2 giugno 2024, San Michele Salentino ospita l'ottava edizione della Fiera dell'auto, il più grande e anche unico appuntamento del Centro-Sud Italia per chi è alla ricerca non solo di un'auto, ma di una vera e propria occasione da non perdere. Si tratta di un evento imperdibile per gli appassionati di auto usate.

Il mercato dell'usato in Italia

"L'evoluzione dell’auto a livello mondiale è percepita da tutti - afferma il presidente di Gestauto Group Giueppe Apruzzi -. Si è andati incontro al processo di elettrificazione, che ha portato cambiamenti significativi. Tuttavia - prosegue -, questa transizione sta creando disagi agli utenti finali, poiché le case automobilistiche non sono ancora pronte a fornire un prodotto adatto a soddisfare pienamente le esigenze dei clienti. Pertanto, molte persone continuano a preferire i motori termici, con una crescente apertura verso l'ibrido, mentre l’elettrico resta ancora in secondo piano".

Apruzzi: "I miei consigli per i visitatori"

"La Fiera dell’auto non è solo il più grande appuntamento del Centro-Sud Italia, ma è anche l'unico evento di questo tipo e sta ottenendo grandi risultati - dice ancora il presidente Apruzzi -. Noi di Gestauto Group ci impegniamo ad offrire il massimo in termini di qualità e convenienza".

"Il mio consiglio è di affrettarsi. Le vendite in fiera sono rapide e con oltre mille auto disponibili c'è una vasta scelta. Tuttavia, arrivare prima permette di scegliere il modello, la marca, il colore e gli accessori desiderati. Quindi, ai visitatori direi di venire presto per cogliere le migliori occasioni ed ottenere il massimo della soddisfazione".

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale dell'evento.