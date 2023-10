Fiera delle costruzioni a Bari: tra i protagonisti anche sei aziende del Brindisino

Saranno sei le aziende della provincia di Brindisi presenti a Saie, la Fiera delle Costruzioni - Progettazione, edilizia, impianti, che si svolgerà dal 19 al 21 ottobre alla Fiera del Levante di Bari. La tre giorni rappresenta l'appuntamento fondamentale per la filiera delle costruzioni, che conta ad oggi quasi 840mila imprese attive (fonte Movimprese) e determina, secondo le ultime stime di Federcostruzioni, circa un terzo del Pil del nostro Paese. "Saie 2023 sarà il momento più efficace non solo per discutere dei temi chiave dell'edilizia e dell'impiantistica, ma anche per valutare dal vivo le più recenti novità di prodotto per il settore", si legge in un comunicato stampa diramato dagli organizzatori.

Delle sei imprese di Brindisi in esposizione a Saie, due hanno sede nella città di Cisternino, una in quella di Brindisi, una in quella di Fasano, una in quella di Francavilla Fontana e una in quella di Ostuni. Ecco l'elenco completo: Anner Srls (Brindisi); Edilcass srl società unipersonale (Cisternino); Officine D'Amico srl (Cisternino); Sevier srl (Fasano); Icem srl (Francavilla Fontana); Southenergy srl (Ostuni). Prosegue la nota: "Una fiera sempre più in crescita, forte dell'alternanza annuale strategica tra i poli di Bologna e Bari che l'ha resa il punto di riferimento per gli operatori di tutta Italia e non solo". Quest'anno, Saie Bari potrà contare anche su due padiglioni espositivi in più rispetto alla scorsa edizione, su oltre 400 aziende in esposizione e 75 associazioni partner. Saranno inoltre 25 le iniziative speciali e 123 i convegni formativi, in uno spazio espositivo caratterizzato da quattro saloni tematici sinergici: progettazione e digitalizzazione; edilizia; impianti; servizi e media.