Carovigno: restyling di piazze, campo sportivo, parco e lungomare grazie al Pnrr

CAROVIGNO- Sono circa 5 milioni di euro i fondi del Pnrr di cui beneficerà il comune di Carovigno grazie all’approvazione dei progetti resi esecutivi dai commissari prefettizi. In particolare l’amministrazione comunale potrà intervenire con 1 milione e 300mila euro sul rifacimento del palazzo municipale con operazioni di ristrutturazione edilizia per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la riqualificazione delle piazze pubbliche per 600mila euro; con 700mila euro sarà riqualificato il campo sportivo comunale di via Caduti di Superga, attraverso la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione. Si tratta di un investimento in progetti di rigenerazione urbana, volto a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Quattrocentomila euro per la pineta comunale di località Specchiolla e aree pubbliche di prossimità che vedrà effettuarsi interventi di ristrutturazione edilizia per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale; al parco comunale del castello e aree pubbliche di prossimità, destinati 800mila euro per la manutenzione del riuso e la rifunzionalizzazione per finalità di interesse pubblico. E 1 milione e 200mila euro per la riqualificazione del lungomare di Santa Sabina.

“Sappiamo quanto sia importante avere un parco comunale e siamo anche consapevoli dei disagi affrontati in questi anni dalle famiglie, nonché l’importanza di avere un campo sportivo comunale adeguatamente attrezzato e fruibile. Questi sacrifici che hanno fatto saranno ripagati e i bambini potranno crescere e giocare in sicurezza”, dicono i consiglieri di opposizione di Fratelli d’Italia, Francesco Lotesoriere e Toni Barella.

“Questi finanziamenti ottenuti per la riqualificazione del parco comunale e del campo sportivo si aggiungono agli altri fondi già ottenuti per la ristrutturazione del nostro patrimonio immobiliare rappresentato dal palazzo comunale, notizia che attendavamo e che cogliamo con soddisfazione, insieme all’approvazione e all’avvio della manutenzione della pineta di Specchiolla. Grazie al ministro Raffaele Fitto per l’impegno profuso per Carovigno” proseguono Lotesoriere e Barella.

“L’idea che la nostra città si arricchisca di strutture pubbliche dedicate ai giovani e alle famiglie ci inorgoglisce e ci consente di offrire maggiori servizi ai nostri cittadini, che siamo certi sapranno apprezzare il nostro impegno. Ovviamente, vigileremo sui lavori da eseguire e sull’impiego trasparente e corretto dei fondi affinché l’operato dei commissari prefettizi e del ministro Fitto sia realizzato nel rispetto dei principi di legalità, equità e congruità” concludono i consiglieri di opposizione Francesco Lotesoriere e Toni Barella.