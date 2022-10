Sostegno alle imprese: “In arrivo 36 milioni per Brindisi e Lecce”

BRINDISI - “Sono in arrivo 36 milioni di euro in arrivo per rilanciare le aree di crisi industriale di Brindisi e del territorio Salentino-Leccese”. Lo fa sapere il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia) attraverso una nota. Come rimarcato dallo stesso parlamentare, si tratta del finanziamento di cui aveva parlato il viceministro dello Sviluppo Economico, Pichetto Fratin, anch’egli Forza Italia, in occasione della visita svoltasi lo scorzo marzo. E’ dalla Puglia, dunque, che parte l’importante misura per il rafforzamento del tessuto produttivo e per il rilancio di nuovi investimenti.

Per la provincia di Brindisi sono stati stanziati 12,8 milioni di euro. Le iniziative imprenditoriali dovranno avere le seguenti caratteristiche: programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale; programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli addetti dell’unità 3 produttiva oggetto del programma di investimento. Inoltre le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a un milione di euro.

“Dalle ore 12 del 15 novembre – afferma ancora D’Attis - le imprese dei territori interessati delle province di Brindisi e Lecce potranno presentare le domande per accedere alle agevolazioni previste nel quadro di riforma della legge 181/89 promossa dal ministro Giorgetti”.

“Si tratta di contributi a fondo perduto – prosegue D’Atti - messi in campo per sostenere le imprese che vogliono puntare sull’innovazione tecnologica e sulle competenze professionali dei lavoratori. Un intervento che abbiamo promosso e condiviso con determinazione e che si inserisce nel quadro delle tante azioni programmate e avviate negli ultimi mesi per il rilancio industriale, economico e produttivo di Brindisi, Lecce e di tutta la Puglia”.