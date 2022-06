Cis: il ministro Carfagna a Brindisi. "Sarà un giorno storico per la Puglia"

BRINDISI - “Il 28 giugno sarà una giornata storica per lo sviluppo della nostra Puglia: il ministro Carfagna, infatti, ha convocato alle ore 16.00, nella Prefettura di Brindisi, il tavolo istituzionale per l’approvazione e la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della costa adriatica”. Lo annuncia il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia).

“Saranno presenti – prosegue D’Attis - tutti i sindaci dei Comuni del litorale adriatico delle province di Brindisi e Lecce (compresi i capoluoghi). Il ministro, quindi, è stato di parola e per la prima volta si procederà con uno strumento innovativo e strategico, in grado di dare un felice impulso all’economia della nostra Regione, con particolare riguardo allo sviluppo del turismo e della ricettività delle province di Brindisi e Lecce. Sarà, pertanto, un passaggio importante. Sono contento perché inizia ad emergere il lavoro svolto in questi mesi, rappresentando il territorio”.