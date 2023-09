Fondi Ue, in arrivo sette miliardi di euro per la crescita sostenibile della Puglia: "Finanziamenti da sfruttare entro il 2029"

Questa mattina, in Fiera del Levante, sono stati analizzati i risultati degli investimenti compiuti grazie ai sostegni economici comunitari Fesr-Fse, e le prospettive di spesa per i prossimi anni

La Puglia ha investito 4,5 miliardi di fondi europei provenienti dal sistema Fesr-Fse, la somma rappresenta il 100% dei finanziamenti concessi alla Regione dall'Unione Europea. È questo il dato proposto nel corso del convegno 'Next Generation Ue, Bilancio ue e fondi Bei', organizzato in Fiera del Levante, a Bari, ed incentrato sulle aree d'investimento, garantite dai fondi comunitari, per le imprese ed i cittadini pugliesi.

Nel corso dell'evento sono intervenute figure istituzionali regionali che hanno inquadrato l'importanza strategica dei nuovi fondi Ue per lo sviluppo dei principali settori economici pugliesi: fra questi, grande rilevanza è stata offerta agli asset del turismo, dell'impresa culturale e delle energie rinnovabili.

La Puglia potrà attingere ulteriormente contare sui sostegni economici europei nei prossimi anni: il fondo per la 'Transizione Giusta' dovrebbe garantire quasi un miliardo di euro, a cui si aggiungeranno le somme provenienti dai finanziamenti destinati alle regioni (circa 3,5 miliardi di euro), i fondi della Sviluppo Rurale ed i Fondi Agricoli. Senza dimenticare i sostegni economici garantiti dal Pnrr. La trasformazione dei progetti in opere dovrà avvenire in tempi brevi, "entro i prossimi 4 anni", stima Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

La Puglia, grazie al programma unico integrato nell'utilizzo dei fondi, disporrà di una dotazione finanziaria pari a 7 miliardi di euro, che dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 2029.