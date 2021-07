Decreto sostegni: fondo da 12 milioni per i lavoratori aeroportuali

BRINDISI - "Nel Dl Sostegni Bis è stato inserito un emendamento del M5s che riconosce ai lavoratori aeroportuali dei servizi di terra la possibilità di accedere al Fondo da 12 milioni di euro per il trasporto aereo da cui erano rimasti esclusi", così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Trasporti, Diego De Lorenzis. "Un risultato importante - prosegue - che ristabilisce un principio di equità fra i lavoratori. La drammatica crisi che i lavoratori hanno dovuto fronteggiare, infatti, è stata mitigata in questi lunghi mesi da ammortizzatori sociali come la cassa integrazione straordinaria e il Fondo Straordinario per il Trasporto Aereo. Lo stesso non era accaduto per i lavoratori aeroportuali di terra, in particolare per gli scali Brindisi, Catania e Napoli che non hanno potuto usufruire dell'integrazione del fondo per l'anno 2020 a causa di una interpretazione restrittiva della norma", conclude De Lorenzis.