"Forbes" approda nel Brindisino, alla scoperta delle eccellenze italiane

OSTUNI - Small Giants, il roadshow che va alla scoperta delle eccellenze italiane, giunge alla sua ultima tappa del 2022. La Masseria Traetta Exclusive della città bianca, il 10 novembre ospiterà l’evento organizzato da Forbes Italia in collaborazione con Confindustria.

Durante l'evento si alterneranno sul palco numerosi ospiti: istituzioni, associazioni, rappresentanti di aziende locali e big company, per affrontare temi come la digitalizzazione, l’economia circolare e lo sviluppo territoriale.

Small Giants Ostuni, i focus dei panel

Ad aprire le danze sarà Francesco Berardi, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bari-Bat, che offrirà un sguardo a 360 gradi sulle Pmi del territorio.

Imprenditori e aziende che riescono a valorizzare il proprio prodotto e il territorio coniugando tradizione e innovazione, qualità e genio. L’evento, realizzato in collaborazione con Confindustria, sarà moderato da Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia.

In chiusura il consueto rinfresco, nonché momento di networking per gli invitati, all’interno della Masseria Traetta, una struttura immersa in un parco di oltre 40 ettari di uliveti e boschi.

La tappa di Ostuni sarà il sesto appuntamento di Small Giants dopo Brescia, Torino, Trieste, Firenze e Alghero. E sarà l’ultima tappa del 2023.

Forbes, info

Forbes è una rivista statunitense di economia. Viene pubblicato bisettimanalmente e i suoi articoli trattano di finanza, industria, investimenti e marketing. Oltre a ciò, tratta anche altri argomenti che hanno a che fare con l'economia, come tecnologia, comunicazione, scienza, politica e legge.

La rivista è nota per le sue liste e classifiche, come per esempio la lista degli statunitensi più ricchi (Forbes 400), delle compagnie più influenti al mondo (Forbes Global 2000), dei miliardari nel mondo e degli Under 30 (Forbes 30 Under 30) che si sono distinti in determinati settori.