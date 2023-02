Francavilla Fontana, la città viene promossa alla Borsa internazionale del turismo

FRANCAVILLA FONTANA - Il sindaco Antonello Denuzzo e l’assessore Sergio Tatarano, martedì 14 febbraio, dalle 14.00 interverranno alla Borsa internazionale del turismo di Milano (Bit) per presentare due nuove iniziative pensate per promuovere il territorio di Francavilla Fontana.

Il primo progetto, “Sitientes venite ad acquas”, nasce da una ricerca sulle fontane cittadine condotta dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Partendo da questo lavoro, grazie al coinvolgimento di Aqp e della Società operaia di mutuo soccorso, sta prendendo forma un itinerario turistico pensato intorno all’elemento dell’acqua, presenza fondamentale per la storia e lo sviluppo di Francavilla Fontana.

Le fontane dell’Acquedotto Pugliese hanno ricoperto un ruolo importante dal punto di vista sociale e culturale, oltre a garantire la prima acqua salubre a tutta la comunità in una terra caratterizzata da forte siccità. Le fontane furono strumento d’uso quotidiano, luogo di incontro e socialità, tra persone di quartieri diversi.

L’itinerario incrocia la presenza delle fontane, per il cui recupero l’amministrazione comunale ha avviato un percorso che coinvolge i privati, con i monumenti e i luoghi storici della Città. Un legame che trova la sua iconica rappresentazione proprio sulla facciata della Basilica Minore del Santissimo Rosario dove è riportato il motto latino “Sitientes venite ad aquas”, un invito non solo ad abbeverarsi alla fonte della spiritualità e della conoscenza, ma anche ad unirsi alla nascente comunità francavillese, alla sua storia e alla sua tradizione.

Nel secondo spazio, il sindaco Antonello Denuzzo racconterà il percorso che ha portato l’amministrazione comunale ad aderire al progetto Puglia autentica, la guida ideata da Gaetano Armenio per valorizzare le mete pugliesi raccontandone storia, cultura e sapori.

Con questa rete è stato dato vita ad un itinerario emozionale dal Gargano al Capo di Leuca fuori dalle comuni rotte della promozione turistica. Francavilla Fontana è presente con i suoi prodotti tipici, a cominciare dal confetto riccio, i monumenti, le chiese, il patrimonio culturale immateriale con la Settimana Santa e gli eventi culturali e di spettacolo. Uno strumento per destagionalizzare e tenere un faro acceso sulla Città.

“Martedì 14 febbraio insieme all’assessore Tatarano – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – saremo alla Bit per raccontare le nostre idee per il rilancio turistico del nostro territorio. Ringrazio l’Assessore Regionale Lopane per averci voluto ospitare nello spazio della Regione Puglia dedicato ai Comuni.”