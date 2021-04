Confindustria Brindisi: Gabriele Lippolis eletto presidente

BRINDISI - Gabriele Lippolis Menotti è il nuovo presidente di Confindustria Brindisi. L’elezione è avvenuta stamattina (mercoledì 7 aprile) durante l’assemblea dell’associazione degli imprenditori. Già presidente dei giovani di Confindustria, Lippolis dalla scorsa estate rivestiva il ruolo di commissario. Fu nominato a seguito dell’estromissione del suo predecessore, Patrick Marcucci. Il primo a congratularsi con Lippolis è stato il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia).

"Sarà un ‘bel viaggio’ - afferma D'Attis - nel momento più difficile per il Paese e per il nostro territorio: Brindisi è nella partita per la conversione energetica e industriale e occorrono responsabilità, competenza e conoscenza per governare questo processo. Confindustria gioca un ruolo essenziale nell’azione di sprono per programmare un segmento industriale all’altezza della grande sfida del nostro tempo: coniugare l’attività con l’imprescindibile tutela dell’ambiente e della salute".

"Oltre 2 miliardi e mezzo di investimenti sul territorio - scrive ancora D'Attis - aspettano di non essere ostacolati. Opere portuali, zona franca, Edison, Turbogas Enel a Cerano, altri investimenti delle società su Brindisi sono interventi da me sostenuti, e non da oggi, perché assolutamente in linea con i principi dello sviluppo sostenibile. Al neo presidente rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e garantisco tutto il mio sostegno con l’obiettivo di favorire sviluppo e occupazione”.