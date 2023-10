Gal Alto Salento: sette sindaci firmano l'accordo di partenariato tra Comuni

Presentata ai sette sindaci dell’area Leader Alto Salento 2020 la nuova Strategia di Sviluppo Locale, condivisa dal neo insediato consiglio di amministrazione del Gal Alto Salento 2020.

Con la firma dell’accordo di partenariato tra i Comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Ostuni, Carovigno, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli si concludono tutte le attività poste in essere dallo staff tecnico e amministravo del Gal, che ha visto il convergere anche di energie ed impegno del territorio per il raggiungimento di un obiettivo importantissimo: incidere con interventi e azioni nel favorire la vitalità delle zone rurali in una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello sviluppo socio-economico del territorio.

Dieci incontri pubblici, centinaia di soggetti coinvolti e una incessante raccolta di dati per un lavoro di studio ed interpretazione di bisogni, punti di forza e debolezza, ma anche tantissimi spunti di idee di progetti per il territorio che consentiranno di presentare, ufficialmente il 16 ottobre prossimo, la nuova Strategia per il territorio in risposta all’avviso pubblico per la selezione delle proposte di Ssl dei gruppi di azione locale Srg06 Leader, emanato dalla Regione Puglia lo scorso luglio.

La Strategia di sviluppo locale è stata realizzata con il contributo di amministratori pubblici, rappresentanti di associazioni, operatori economici del settore agricolo, turistico e culturale, semplici cittadini, espressione dei 7 Comuni, oltre al partenariato del Gal.

L’ambito tematico più suffragato dalla comunità locale è stato quello legato ai sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali (con il 62,3 percento di preferenze) a cui è correlato un altro ambito tematico secondario che verte sui sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari (con il 50,8 percento di preferenze). La nuova strategia prevederà, per la prossima programmazione 2023-2027, opportunità per gli operatori agricoli e di altri settori economici sui servizi turistici e socio-culturali e sulla organizzazione delle filiere delle produzioni agro-alimentari locali, con un occhio di riguardo all’inclusione sociale e alla promozione territoriale.

“Il neo Consiglio di Amministrazione riunitosi ieri, l’11 ottobre, ha approvato la nuova Strategia per lo Sviluppo locale 2023 2027 - dichiara il presidente del Gal Alto Salento 2020 – Il documento rappresenta la sintesi di uno sforzo di progettazione che parte dal basso, secondo i fabbisogni del nostro territorio. Oggi si ribadisce l’accordo tra i Comuni dell’Alto Salento per la prosecuzione di un percorso che dura da decenni per lo sviluppo delle nostre aree rurali.”

“Una nuova strategia equivale ad una grande opportunità di programmazione anche in termini di investimenti futuri, che servirà a favorire la vitalità del territorio – dichiara il presidente Cucci - promuovendo l’occupazione, la crescita, la parità di genere e l’inclusione sociale”.