Santa Teresa Spa: a Giovanni Palasciano il compito di salvare la società

BRINDISI – Spetterà a Giovanni Palasciano il compito di risollevare le sorti della Santa Teresa Spa. Il professionista barese, già amministratore della Brindisi Multiservisi, società in house del Comune di Brindisi, da oggi è anche alla guida della partecipata della Provincia. La nomina è stata formalizzata dall’assemblea dei soci di Santa Teresa Spa, che si sono riuniti in presenza del collegio dei revisori e dell’amministratore uscente, il dimissionario Giuseppe Marchionna.

Le dimissioni rassegnate da quest’ultimo il giorno dopo la sua elezione a sindaco di Brindisi sono state ratificate dall’assemblea. Lo stallo sulla nomina del nuovo amministratore si è sbloccato venerdì scorso, 23 giugno, quando Marchionna ha revocato gli avanzamenti di carriera nei confronti di alcuni dipendenti che erano stati decisi nei mesi precedenti dallo stesso (ex) amministratore. Tali promozioni, venute a galla dopo l’elezione a primo cittadino, avevano suscitato un vespaio di polemiche.

Risolto il nodo dei nuovi inquadramenti a livello superiore, che avrebbero coomportato un aggravio di costi pari a circa 30mila euro, Palasciano ora dovrà fare i conti (nel senso letterale del termine) con un bilancio che si chiuderà in negativo. Questo a causa di un disallineamento di alcune fatture che secondo la partecipata si riferivano al 2022, mentre a detta della Provincia rientrano nel bilancio 2023. La somma in ballo è pari a 300mila euro.

L’obiettivo prioritario è quello di evitare la liquidazione della società, che aveva già chiuso altri bilanci in rosso. In ballo ci sono circa 80 posti di lavoro. Una possibile via d’uscita potrebbe consistere nello spalmare le perdite su cinque bilanci. La decisione spetterà a Palasciano.