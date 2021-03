“Port City School” a Brindisi: nuovo incarico per Gianluca Bozzetti

BRINDISI - Nuovo incarico per Gianluca Bozzetti. L’ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle seguirà, a titolo gratuito, l’iter di formazione e faràparte del gruppo di lavoro impegnato nell’istituzione a Brindisi di una “Port City School”, una scuola manageriale di cultura urbana dedicata alle città/porto, ideata e promossa dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e dalla Fondazione Gianfranco Dioguardi. Il compito gli è stato affidato dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi.

“Il compito iniziale, che svolgerò in collaborazione con i professionisti e i professori dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e della Fondazione Gianfranco Dioguardi – scrive Bozzetti sul suo profilo Facebook - sarà quello di creare a Brindisi un Master destinato alla formazione avanzata nell’ambito delle politiche generali di gestione e di governo delle città/porto. Il master avrà carattere nazionale ed internazionale e sarà preceduto da un importante evento/convegno di presentazione, con la volontà inoltre di promuovere il gemellaggio fra i Comuni di Brindisi e Venezia e tra la Regione Puglia e la Regione Veneto”.

“Nelle prossime settimane – prosegue Bozzetti - avvierò anche una serie di incontri con gli stakeholder territoriali (Regione, Comune, Confindustria, Confcommercio, associazioni ecc.), per meglio definire il perimetro dell’iniziativa che posso comunque dire essere già in una fase abbastanza avanzata”. “Ho sempre creduto – conclude il consigliere regionale - che il nostro territorio potesse risollevarsi solo investendo in cultura e competenze, nel suo porto e, soprattutto, nel proprio capitale umano; su questa linea Brindisi ha trovato finalmente un valido alleato nel Presidente Patroni Griffi. Noi come sempre proveremo a cogliere tutte le opportunità, con la speranza che il territorio ne approfitti per uscire da una crisi senza precedenti”.