Patroni Griffi: "Su Edison un cortocircuito comunicativo, la società incontrerà il territorio"

BRINDISI – I rappresentanti di Edison saranno la prossima settimana a Brindisi per incontrare le istituzioni e le parti sociali. L’impegno è stato preso nel corso di un confronto in videoconferenza avvenuto stamani (giovedì 24 agosto) con il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi.

L’incontro era stato chiesto con urgenza dalla stessa Authority a seguito delle polemiche suscitate dalla pubblicazione del progetto definitivo del deposito di Gnl a Costa Morena Est. A provocare una levata di scudi contro l’impianto, in particolare, l’inserimento di una torcia alta circa 40 metri, al posto della torcia a terra prevista nel progetto originario.

Il no al serbatoio sarà ribadito nel corso di una manifestazione organizzata dalla Cgil che alle ore 18.30 si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele, davanti alla sede dell’ente portuale. Fra partiti, associazioni e sindacati sono arrivate decine di adesioni.

"Cortocircuito comunicativo"

Questa situazione, a detta del presidente dell’Autorità di sistema portuale, sarebbe scaturita da un vulnus comunicativo. “Bisogna essere onesti – afferma Patroni Griffi a BrindisiReport - e riconoscerlo. Quando si verifica un cortocircuito comunicativo di questo genere, ovviamente si presta il fianco alla controinformazione o alla disinformazione. E’ necessario dare informazioni corrette, limpide ed esaustive. L’azienda, su mia sollecitazione, la prossima settimana sarà a Brindisi per incontrare istituzioni e parti sociali”.

"Edison coperta totalmente da autorizzazione ministeriale"

Per quanto riguarda l'Autorità di sistema portuale, non ci sono margini di intervento su un progetto che ha già ottenuto l’autorizzazione dal ministero dell’Ambiente. “Gli unici profili di competenza dell’Autorità di sistema portuale – spiega ancora Patroni Griffi - sono quelli di eventuali interferenze con lo sviluppo dei traffici”. Su questo fronte l’ente “ha avuto conferma - afferma Paroni Griffi - dell’assenza di interferenza anche in questo nuovo progetto”. Patroni Griffi esclude anche un’ipotetica riapertura dell’iter autorizzativo. “L’autorizzazione che loro hanno - dichiara ancora Patroni Griffi - li copre totalmente e permette di andare avanti. Non ci sono degli elementi che potrebbero portare a una riapertura dell’iter autorizzativo, ovviamente dopo aver approfondito tutti gli atti amministrativi”.

Patroni Griffi, ad ogni modo, plaude all’apertura di un confronto con chi rappresenta gli interessi del territorio e dei lavoratori. “E’ una novità – afferma – che accogliamo positivamente. Non bisogna ripetere gli errori fatti in origine”. A tal proposito, il presidente dell’Authority fa un parallelismo con la vicenda Tap. “Anche in quel caso all’inizio ci fu un errore di comunicazione - spiega - su cui è stata costruita la legittima contestazione dell’impianto. Direi che chi è favorevole alla Tap non può che essere favorevole a questo impianto ed è evidente che chi era contrario alla Tap possa essere contrario a questo impianto”.

Consiglio monotematico in vista

La questione, come noto, potrebbe anche impattare sulla tenuta della maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna, fra le cui file si sono già registrate delle prese di posizione contro il progetto da parte dei consiglieri comunali Roberto Quarta (Fratelli d’Italia) ed Ercole Saponaro (Lega). Per il centrodestra sarà un importante banco di prova il consiglio comunale monotematico su Edison che sarà convocato entro il mese di settembre, come stabilito nel corso della conferenza dei capigruppo che si è svolta stamattina. In particolare sono arrivate una richiesta di convocazione del monotematico a firma congiunta del Partito Democratico e di Impegno per Brindisi e distinte richieste di Riccardo Rossi per Brindisi bene comune e di Roberto Fusco e Diego Rachiero per Movimento 5 stelle e lista “Fusco sindaco”.