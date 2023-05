Un incontro dedicato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare

BRINDISI - A Brindisi un incontro dedicato alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci), sezione di Puglia, promuove per sabato 13 maggio, alle ore 8:30, a Brindisi, all’hotel Orientale, corso Garibaldi, un incontro per proseguire il percorso di approfondimento sul mondo condominiale.

Questo il programma: Fabio Aiello parlerà di contabilità di condominio, revisione ed aspetti fiscali; Gaetano Mulonia relazionerà sul management immobiliare; Gianluca Masullo sulla durata dell’incarico dell’amministratore e diritto al compenso; Paolo Maria Congedo interverrà sugli impianti termici centralizzati ai fini di un corretto utilizzo delle fonti di energia rinnovabile alla luce dell’applicazione del Superbonus 110 per cento. Modera il presidente provinciale Anaci Brindisi Marco Trabacca.

Va ricordato l’obbligo per l’amministratore condominiale di produrre gli attestati formativi e di aggiornamento periodico in quanto requisiti essenziali per poter esercitare il proprio mandato come stabilito da numerose sentenze. Tra le più recenti si ricordano la numero 97 del 12 gennaio 2023 della Corte d’Appello di Napoli e la numero 325 del 16 febbraio 2023 del Tribunale di Bergamo. In questo ambito si era già espresso anche il Tribunale di Padova, affermando che la mancata frequenza del corso di aggiornamento rende nulla la nomina di amministratore di condominio (sentenza numero 818 del 24 marzo 2017).

L’amministratore è un vero e proprio professionista del patrimonio immobiliare che deve essere in possesso di competenze trasversali e conoscenze multidisciplinari: economiche, tecniche, giuridiche, fiscali, relazionali. Inoltre, si occupa della gestione dei servizi tecnologici e manutentivi negli edifici, affrontando molteplici attività gestionali, che vanno da quelle tradizionali legate alla manutenzione e alla sicurezza, a quelle più innovative, relative al risparmio energetico, alla domotica e alla "smart city".