Arpal, progetto Oriens: ultima giornata di attività laboratoriali nel Brindisino

BRINDISI - Dopo il successo dei primi incontri nell'ambito delle iniziative promosse dal "Progetto Oriens", accolte con grande interesse e curiosità dalla cittadinanza, il prossimo 11 ottobre, si svolgerà a San Vito dei Normanni l'ultima giornata di attività laboratoriali organizzate in collaborazione con Arpal Puglia - Centro per l'Impiego di Brindisi. Il progetto "Oriens": modello innovativo di orientamento per la comunità sanvitese, è stato interamente finanziato dalla Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, a seguito dell'avviso pubblico "Punti Cardinali".

In collaborazione con Associazione Futura di Brindisi, partner di progetto, gli orientatori esperti di Arpal Puglia hanno previsto un laboratorio di 4 ore, dalle 09,00 alle 13.00, rivolto ai Neet, giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano.

Le attività avranno come focus specifico informazioni sull’orientamento lavorativo, sul reinserimento lavorativo e sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro. L’intento è supportare i partecipanti nello sviluppo di competenze utili per la ricerca di un’occupazione e di fornire nozioni pratiche e tecniche, anche attraverso lo sviluppo di strumenti di comunicazione utili a migliorare il linguaggio e la sicurezza personale.

Per il personale di Arpal Puglia, la giornata rappresenterà un'occasione per promuovere, sponsorizzare, fornire chiarimenti e dirimere dubbi su tutti i servizi gratuiti in capo ai Centri per l'impiego, dal supporto per la ricerca del lavoro sino all'orientamento professionale.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può recare presso lo Sportello di orientamento del progetto “Oriens” (Chiostro dei domenicani, via Mazzini 2 a San Vito dei Normanni, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00), oppure si può contattare l’associazione Futura di Brindisi (telefono 08311970911, mail formazionefuturabr@gmail.com).