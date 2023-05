Senza lavoro dopo aver prestato servizio in emergenza Covid: incontro in Regione

BRINDISI - Dopo aver prestato servizio nel pieno dell’emergenza Covid, ora si ritrovano senza lavoro. Una delegazione di lavoratori precari della sanità brindisina ha incontrato stamattina il direttore del dipartimento salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, su richiesta del segretario provinciale del sindacato Cobas, Roberto Aprile. I lavoratori hanno chiesto che si valuti la “possibilità di una loro assunzione in Sanitaservice nonostante i gravi problemi economici della stessa Regione”.

In particolare hanno sostenuto “che per loro le carte per una possibile assunzione esistono già da mesi”, chiarisce Roberto Aprile in una nota stampa. “Certamente – prosegue Aprile - i lavoratori e le lavoratrici sono allo stremo perché tra pochi giorni non usufruiranno nemmeno della disoccupazione”. Agli stessi inoltre “non è stata offerta, come per altri, la possibilità di lavorare nell’appalto delle pulizie – rimarca ancora aprile - dove sono state fatte centinaia di assunzioni”. Eppure, nonostante abbiano acquisito il diritto di precedenza nell’internalizzazione garantito a chi ha superato il periodo lavorativo di sei mesi e un giorno nella sanitò, “l’unica cosa che hanno visto è stata quella di vedersi superare da tantissimi altri”.

L’incontro odierno, avvenuto grazie alla disponibilità manifestata dal governatore Michele Emiliano, si è concluso con l’impegno di una riconvocazione nei prossimi giorni, a Bari, preceduto da una richiesta di incontro, da parte dei lavoratori, con l’mministratore di Sanitaservice , Francesco Zingarello, e con il commissario dell’Asl Brindisi, Giovanni Gorgoni “per confrontarsi sul percorso da realizzare”. “Ci fermeremo – conclude Aprile - soltanto quando avremo raggiunto l’agognato traguardo di un lavoro, anche a part-time a 18 ore”.