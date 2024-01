Tavolo per la chimica, Cisal: “Necessario incontro con i ministeri”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma di Massimo Pagliara, della segreteria della Cisal Chimici.



Importante incontro presso la Regione Puglia alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, con l’assessore regionale Sebastiano Leo e il presidente della Task Force per i tavoli di crisi Leo Caroli. Come organizzazioni sindacali dei chimici avevamo avanzato una richiesta di incontro, illustrando e rappresentando le criticità e lo stato dell’arte di un declino industriale sempre più galoppante che di fatto sta creando disoccupazione, crisi aziendali e procedure di licenziamento collettivo anche in importanti realtà industriali.

Per questa ragione gli assessori competenti hanno colto con celerità il nostro appello convocandoci nella giornata del 25 gennaio per essere meglio informati sull’argomento, considerato che oltre duemila lavoratori tra diretti e indiretti nel polo industriale brindisino rischiano la propria occupazione con tutte le conseguenze economiche che tante famiglie dovranno affrontare.

Ad oggi purtroppo non esiste un vero piano di rilancio e di politiche industriali in un settore strategico come quello chimico, nonostante la presenza nella nostra regione ed in particolare a Brindisi di grandi player e multinazionali a conduzione statale.

Per quanto esposto abbiamo ritenuto doveroso e opportuno coinvolgere il tavolo regionale affinché si impegnino a sollecitare un immediato incontro presso i ministeri governativi competenti, per trovare soluzioni adeguate a rilanciare un’azione di investimenti e garanzie alle tante maestranze che quotidianamente chiedono conto sul proprio futuro occupazionale.

Su quanto esposto gli assessori regionali presenti hanno condiviso il nostro grido d’allarme, ritendo utile sollecitare una immediata convocazione del tavolo della chimica nazionale aperto presso il ministero Made in Italy rappresentato dal Ministro Urso per meglio informarlo e trovare immediate iniziative e soluzioni a sostegno del polo industriale di Brindisi, coinvolgendo le associazioni datoriali e le stesse aziende produttive.

