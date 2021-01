Deposito gas, Propeller: "Fiducia nelle modifiche apportate da Edison"

Anche il Propeller Club di Brindisi interviene nel dibattito sull’ubicazione del deposito costiero di gas, esprimendo fiducia nelle modifiche che Edison ha apportato al progetto eliminare incompatibilità con le attività portuali nel sito di Costa Morena Est. Il presidente Club, Adriano Guadalupi, “confida, da un lato, nel rispetto degli standard di sicurezza da parte di Edison (il Comitato Tecnico Regionale ha recentemente rilasciato il Nulla Osta di Fattibilità sulla valutazione di sicurezza dell'impianto) e, dall'altro nell'impegno della stessa società a non compromettere gli sviluppi portuali e retroportuali di Costa Morena Est”.

“Edison, difatti – prosegue il presidente del Propeller - si è impegnata a modificare il progetto originario affinché gli spazi occupati dall'impianto non confliggano con i traffici portuali e ferroviari che si sviluppano e possono ulteriormente svilupparsi dalle banchine di Costa Morena Est”.

Il Propeller ha fiducia “nella modifica del progetto originario e nella sua celere realizzazione affinchè il porto di Brindisi possa dotarsi di un impianto utile per lo sviluppo dei traffici e la crescita della propria polifunzionalità. La realizzazione dell'impianto, difatti, può alimentare la realizzazione di nuove attività economiche nell'area portuale e retroportuale nonchè condurre al dragaggio di ulteriori fondali nell'area di Costa Morena”.

“Il Club, infine, coglie l'occasione per chiedere la celere realizzazione di tutte quelle opere, attese da molti anni e mai realizzate, necessarie alla crescita del porto di Brindisi (realizzazione dei nuovi accosti di Sant'Apollinare, completamento dei dragaggi e realizzazione della relativa cassa di colmata, ripristino del Capannone Montecatini all'interno del circuito doganale e sua valorizzazione in ambito crocieristico-turistico). Ci si attende, pertanto, che tutti gli attori istituzionali locali, regionali e nazionali agiscano con leale collaborazione per la crescita e la salvaguardia del porto di Brindisi e dell'intera comunità”.