"Base Marina Militare a Capobianco? Si pensi bene alle conseguenze"

L’agente raccomandatario marittimo Teodoro Titi esprime ferma contrarietà rispetto alla proposta avanzata dal Movimento 5 stelle di trasferire la base della Marina Militare dal porto interno alla colmata di Capobianco. I pentastellati nella giornata di ieri (mercoledì 28 settembre) hanno preannunciato la presentazione di un ordine del giorno tramite il quale, in occasione di uno dei prossimi consigli comunali, proporranno un referendum consultivo. Ma l’ipotesi di insediare a Capobianco la stazione navale è, a detta di Titi, del tutto impraticabile. Lo spiega con un intervento che riportiamo di seguito.

Con rispetto verso la politica e le sue prerogative e cercando di essere chiaro e propositivo vorrei sottolineare che l’area di Capo Bianco può essere l’unico vero sviluppo futuro del porto. Può diventare la più grande area logistica di project cargo dell’Adriatico e ci sono i soldi e il progetto.

Mi chiedo: ma si sa dove si va incontro facendo questa proposta?

1. L’opera è già finanziata per attività portuali. I fondi per costruire una base per la Marina non sarebbero gli stessi in quanto immagino dovrebbero pervenire dal Ministero della Difesa!

2. Rinunciamo quindi al finanziamento di un’opera finalmente strategica?

3. Qualcuno ha chiesto alla Marina? Oppure crediamo che il Comune possa avere potere decisionale sulla Marina?

4. Il nuovo Piano Regolatore Portuale prevede a Capo Bianco anche la banchina per finalmente delocalizzare il Gpl che da sempre viene scaricato affianco ai passeggeri! Che facciamo, cancelliamo anche quello?

5. L’area è stata candidata a diventare Zona Franca Doganale. Perdiamo questa immensa opportunità?

6. È stato previsto un dragaggio a -16 metri per poter accogliere grandi navi. Il sindaco ha addirittura chiesto di arrivare a -18. Anche tutto questo diventerebbe inutile.

A prescindere dalla parte politica, (non me ne può importare di meno) quando si fanno le proposte come questa prima di essere lanciate bisognerebbe pensar bene alle conseguenze che da esse scaturirebbero. Credo che tutti i brindisini vorrebbero risolvere il problema della Marina ma non basta guardare un’area e pensare di aver avuto la soluzione a tutti i problemi. Altrimenti aggiustiamo da una parte e rompiamo da un’altra…