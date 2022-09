Capobianco, Uilpa: “La Marina Militare chiarisca la sua posizione”

BRINDISI - Nel dibattito sulla proposta di spostare la base della Marina Militare presso la colmata di Capobianco interviene anche la Uilpa Difesa di Brindisi. Si tratta di una proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle di Brindisi, che ha lanciato l’ipotesi di un referendum consultivo su cui dovrà esprimersi il consiglio comunale. Ferma contrarietà è già stata espressa dall’agente marittimo Teodoro Titi e dal Partito Repubblicano.

Il coordinatore provinciale della Uilpa Difesa Brindisi, Michele Puca, attraverso una nota, premette di non voler esprimere in questo momento e soprattutto in questa sede la nostra opinione, al fine di non alimentare inutili polemiche politiche. “L’organizzazione sindacale Uilpa., che da sempre si pone a tutela dei lavoratori, esprime le proprie perplessità sul silenzio assordante della forza armata navale in primis e dell’amministrazione difesa poi in merito alla questione colmata di Capobianco”.

“La Uilpa Difesa – si legge nel comunicato - forte della consolidata trasparenza e correttezza oltre che della buona fede, che contraddistinguono le nostre relazioni sindacali, chiede a gran voce che la Marina Militare chiarisca la propria posizione sull’argomento. Faccia conoscere le sue reali intenzioni e se vi sono progetti e studi sulla fattibilità d’utilizzo dell’area in questione al fine di ospitare le grandi navi Trieste e Garibaldi assegnate e di futura assegnazione al “Comando terza Divisione navale”, che (giova ricordare a tutti) da tanti anni è prestigiosamente ed orgogliosamente stanziato in Brindisi”. “Lo si deve alla cittadinanza locale; la forza armata – conclude Puca - lo deve al personale civile del ministero della difesa che lavora con abnegazione e lealtà nella base navale di Brindisi”.