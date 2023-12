Brindisi fuori dalla rete Ten-T, Marchionna: "Cosa nota da anni, le mobilitazioni andavano fatte prima"

BRINDISI – “Brindisi non c’è mai stata nelle reti di trasporto transeuropee. E’ il ministro degli Esteri italiano che insieme ad altri ministri degli esteri sta tentando di riaprire il corridoio Baltico – Adriatico”.

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, non è affatto sorpreso dal mancato inserimento di Brindisi nella rete centrale Ten – T, corridoio concepito per “creare – si legge sul sito Rfi.it - uno spazio unico europeo dei trasporti basato su un’unica rete transeuropea completa, integrata e multimodale tra trasporto terrestre, marittimo e aereo, che comprenda e colleghi tutti gli stati membri dell’Ue in maniera intermodale ed interoperabile”.

Nessuno stupore per la mappa licenziata al termine del vertice tra la Commissione europea, il parlamento europeo e il consiglio Europeo in cui resta il porto di Bari come terminale del corridoio di collegamento fra il Mediterraneo e il Nord Europa. Non sorprende neanche il mancato inserimento del porto di Brindisi nel Corridoio VII che collega l’Italia alla Bulgaria, passando per l’Albania e la Macedonia del Nord. Anche in questo caso, lo snodo pugliese sarà il porto di Bari.

Finora non si sono concretizzate, sul fronte brindisino, le aspettative maturate lo scorso 27 luglio, quando il castello Svevo ospitò un meeting con i ministri degli esteri di Italia, Albania, Macedonia del Nord e Buglaria, con l’obiettivo di fissare impegni e obiettivi concreti per lo sviluppo del Corridoio VIII, fra cui l’integrazione nella rete Ten – T. Brindisi resta ai margini delle mappe, in attesa che il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) approvi il documento sul sistema dei trasporti transeuropei.

“Quella del corridoio Baltico – Adriatico che si ferma a Bari - dichiara Marchionna a BrindisiReport - è cosa nota da almeno 3-4 anni. Il tentativo è quello di riaprirlo. Abbiamo cominciato ma non è finita. A livello europeo le novità non si fanno in pochi mesi, ma nell’ordine dei cinque anni”.

Marchionna torna sul vertice dello scorso 27 luglio. “La venuta a Brindisi di Tajani - afferma il primo cittadino - segnava l’avvio del discorso per allungare il corridoio verso il Mar Nero: una procedura molto ampia e molto complessa, resasi necessaria a valle della guerra russo – ucraina, che definisce per l’Italia come prioritario l’interesse nel mondo balcanico, su cui noi possiamo essere porta d’accesso. Il tentativo Italiano è soprattutto quello di andare verso quell’area geografica. Con l’iniziativa del 27 luglio, preceduta da un vertice analogo che si era svolto alcuni giorni prima ad Ancona, non si poteva mettere in discussione tutto quello che era stato fatto nel quindicennio precedente”.

Intanto la Cgil Brindisi, tramite un comunicato del segretario generale Antonio Macchia, si dice pronta a lanciare una “mobilitazione dal basso, con una campagna di raccolta firme che smuova dall'immobilismo che tenga insieme sindaci e istituzioni e riporti il territorio al centro delle scelte del governo”.

L’iniziativa viene accolta con scetticismo da Marchionna. “Capisco che bisogna fare politica – afferma il primo cittadino - ma ci vuole un poco di serietà rispetto alla verità e alla concretezza delle cose. Diventano speciose e molto provocatorie queste chiamate alle armi che non sono state fatte quando dovevano essere fatte. Questo vale per il corridoio Baltico – Adriatico, cosi come per Edison”.