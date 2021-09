Top Gym Club: “Con il green pass la gente è sicura. Aumentati gli iscritti”

BRINDISI- Dai tamponi al green pass: dal 6 agosto è scattato l’obbligo di esibire la certificazione verde per accedere ai locali delle palestre e Pippo D’Amuri, storico titolare della Top Gym Club, già dallo scorso anno ha adottato i protocolli in vigore per svolgere le attività al chiuso come la misurazione della temperatura all’ingresso, mantenere la distanza di due metri dalle altre persone e indossare la mascherina al chiuso (tranne durante la doccia e l’allenamento).

“Ero abituato a stare in mezzo alla gente tutti i giorni, avevo 25 anni quando ho iniziato a fare l’istruttore e da 22 sono proprietario della sede in via Carmine della Top Gym Club” racconta Pippo D’Amuri, ricordando quando ha rilevato la struttura dell’ex mobilificio Marra e trasferito l’attività da via Palestro. “Oggi ho 56 anni e dei primi tre mesi del lockdown mi sono fatto una ragione come tutte le attività. Ma la seconda volta eravamo stanchi” prosegue parlando della nuova chiusura da ottobre a maggio. “Avevamo organizzato tutto per rimanere aperti, investito e acquistato ciò che era stato prescritto. Abbiamo lavoricchiato ad agosto quando di solito andiamo in ferie. E poi la seconda chiusura”.

Nella palestra di Pippo D’Amuri erano impiegati undici istruttori: oggi sono solo due, Carla Marinovich e Mattia Marulli, che seguono i clienti nella sala attrezzi. E ha dovuto tagliare tutte le altre spese. “Abbiamo avviato i corsi di ginnastica posturale per le persone più grandi. A ottobre spero di ripartire con i corsi di gag, functional, trx. La gente li richiede perché ha voglia di tornare a fare sport. Forse ancora oggi le temperature permettono di stare all’aperto, ma si ha voglia di tornare a fare sport con noi” dice orgoglioso Pippo D’Amuri che ha registrato un affluenza pari al doppio della clientela degli altri anni. “La gente oggi è più sicura col green pass, le mamme lasciano i loro figli tranquille”.

Ma come si accede oggi alla palestra? “Già dallo scorso anno l’Asl ci ha indicato quante persone possono partecipare ogni ora e mezzo ai corsi, ci ha fatto scaricare l’App Palestre perché il numero massimo è di 15 e attraverso l’applicazione è possibile prenotarsi. Se non si trova il posto, si resta in coda come riserve e il cliente riceve la notifica di accesso qualora qualcuno dovesse rinunciare all’allenamento. Così si lavora bene e sicuri” dice Pippo D’Amuri parlando della Top Gym Club come una famiglia in cui la figlia Chiara fa la segreteria e la compagna Rosa è addetta all’accoglienza. “Ci conosciamo tutti quì dentro e spero che tutte le palestre possano lavorare. Le premesse sembrano buone, la gente ha voglia di tornare e io potrei farmi un po’ di ferie ad agosto visto che da due anni lavoriamo in piena estate e col caldo afoso mai visto prima” dice sorridendo Pippo D’Amuri, salutando il nuovo cliente che accede al locale esibendo il green pass.