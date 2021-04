Lavori aeroporto a richio stop, Titi tuona contro il Comune: "Chi non fa, si dimetta"

BRINDISI – “Chi deve fare faccia altrimenti si dimetta”. Teodoro Titi tuona contro “gli ingiustificabili ritardi” che rischiano di provocare lo stop dei lavori di riqualificazione della pista dell’aeroporto di Brindisi, tenendo il porto in ostaggio dei vincoli del cono d’atterraggio.

L’agente marittimo, presidente dell’associazione Ops (Operatori portuali del Salento), chiama direttamente in causa il Comune di Brindisi. Come denunciato ieri (venerdì 2 aprile), dai consiglieri comunali del Movimento 5 stelle, l’amministrazione comunale non ha ancora portato in Consiglio comunale la delibera sulla cessione della porzione della strada Comunale n.11 ad Aeroporti di Puglia, nonostante lo scorso 28 gennaio il primo cittadino si fosse “impegnato formalmente a sottoporre al Consiglio comunale la delibera in questione”. Ma a distanza di due mesi, “di quella delibera non c’è tracia”, hanno rimarcato i 5 stelle.

Questo, inevitabilmente, si ripercuoterà sul porto. “Il più grande vincolo del porto di Brindisi - scrive Titi sul suo profilo Facebook i- è l’altezza limitata delle navi a causa del cono di atterraggio. Ormai lo sanno tutti. Ho denunciato più volte, come rappresentante di Ops, l’assurda vicenda legata all’ingiustificabile ritardo nella partenza dei lavori in aeroporto che consentiranno una maggiore (non sappiamo ancora quanto) altezza consentita delle navi”.

“Dopo il mio ultimo grido di allarme – afferma ancora l’agente marittimo - intervenne anche la politica e si scoprì che tutto era fermo perché il Comune non aveva trovato la quadra per cedere ad Aeroporti una stradina necessaria per questi lavori e che la questione. Sembrava risolta. Tutti contenti, inizia il conto alla rovescia. E invece oggi scopriamo che dopo oltre due mesi nulla è stato fatto e tutto è ancora fermo (basta portare in consiglio comunale la cessione!). Questa è l’attenzione verso il porto di questa amministrazione?”. “Il porto signori. Il porto! – prosegue Titi - Non la buca da riparare o la lampadina fulminata. Di chi è la responsabilità? Sindaco? Assessore Borri? Qualche altro assessore? Tutta la giunta? L’intera assise? Chi deve fare faccia altrimenti si dimetta! Bisogna avere la responsabilità e la consapevolezza di svolgere un ruolo affidato per gestire e decidere per tutti ma rimanere impassibili e impuniti difronte a queste mancanze!”