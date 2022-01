Aprono le iscrizioni ai corsi gratuiti del CPIA di Brindisi per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale

BRINDISI - Il Miur ha autorizzato l'avviamento dell'iniziativa dal titolo “Nessuno resta indietro: percorsi di autonomia e di inclusione”, progetto codice 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-5.

Si tratta di venti moduli per adulti finalizzati al recupero dell’istruzione di base e alla riqualificazione delle competenze degli alunni iscritti al CPIA di Brindisi.

I corsi saranno rivolti al potenziamento delle esigenze formative nelle seguenti aree:

– Alfabetizzazione: sono previste delle lezioni di italiano come seconda lingua (L2), per gli stranieri che si trovano sul territorio e hanno l’esigenza di imparare e/o migliorare la propria conoscenza dell'idioma.

– Informatica: per acquisire le competenze base in materia, tali da permettere ai corsisti di imparare ad utilizzare il computer in modo consapevole.

– Inglese: con l'intento di sviluppare un percorso finalizzato all’acquisizione della lingua inglese di base, nella finalità ultima della formazione della persona e del cittadino.

– Prodotti del territorio: per i corsisti che, volendo integrarsi al meglio nella comunità in cui vivono e lavorano, intendono conoscere in modo più approfondito diversi aspetti del territorio.

I moduli si svolgeranno nelle sedi associate presso i Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano e Mesagne. I corsi sono gratuiti e le iscrizioni sono aperte a tutti i frequentanti il CPIA 1.

A conclusione delle lezioni, sarà rilasciato l’attestato che specifica le competenze acquisite a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste dal modulo di 30 ore.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare la segreteria amministrativa del CPIA di Brindisi 1 o le segreterie delle singole sedi associate.