Lavanderia del Perrino, sciopero indetto dal Cobas

Per 13 lavoratori proposto il trasferimento a Foggia. Per il sindacato si tratta di una "provocazione" da parte della Lavit

BRINDISI - Il sindacato Cobas dichiara una intera giornata di sciopero, indetto per martedì 4 maggio, legato allo stato di agitazione per i problemi occupazionali dei lavoratori della ditta Lavit, ditta presente con una lavanderia nell'ospedale Perrino. In un comunicato stampa siglato da Roberto Aprile si legge: "La Lavit ha vinto una gara per tutta la Puglia che contiene la clausola di salvaguardia occupazionale per tutti e 26 lavoratori impegnati, ma contemporaneamente la Regione Puglia nella stessa gara ha cancellato la storica presenza della lavanderia a Brindisi".

Per il Cobas arriva una "provocazione": la Lavit si è presentata a una riunione dove ha proposto un piano occupazionale così composto: 13 lavoratori da utilizzare in tutta la provincia di Brindisi e per i restanti 13 lavoratori ha proposto il trasferimento alla lavanderia di Foggia, "una sorta di licenziamento camuffato per persone che sono anche part time", commentano dal Cobas. La lavanderia nell'ospedale Perrino di Brindisi è ferma da mesi a causa di un incendio su cui indaga la magistratura. Il Cobas chiede "il rispetto del contenuto della gara che prevede nessun licenziamento e la necessità di fronte ad una gara di 187 milioni di euro di installare una lavanderia per tutto il Salento, rifiutando anche il fatto che decine di camion partono da Foggia ogni mattina per distribuire la biancheria in tutta la Puglia".

L'Asl nel corso delle due riunioni svolte fino a oggi ha chiesto l'applicazione della clausola di salvaguardia occupazionale. Di fronte alle proposte presentate da Lavit ha chiesto un programma dettagliato delle attività, sicura che il personale che prevede l'azienda sia troppo limitato. La Regione Puglia, dopo aver realizzato una gara che prevede la cancellazione della lavanderia a Brindisi, per il Cobas "deve intervenire salvaguardando il nostro territorio e non affossandolo come in questo caso. Lo sciopero del 4 maggio deve essere per noi la data di un risveglio generale per la città di Brindisi, stanca di subire sempre durissimi colpi occupazionali".