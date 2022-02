"Lavoratori Dcm, a breve incontro con il sindaco di Brindisi e il ministro Orlando"

BRINDISI - Ex lavoratori Dcm, nota del commissario regionale pugliese di Forza Italia e componente della Commissione Bilancio, Mauro D'Attis. "L'emendamento presentato da me al Decreto Milleproroghe, che ampliava la platea di lavoratori a cui concedere la integrazione salariale straordinaria (con particolare riferimento alle aziende cessate), non ha trovato capienza finanziaria poichè necessitava di una copertura di circa 20 milioni di euro rispettivamente per il 2022 e per il 2023. Data la necessità di reperire le risorse idonee, lunedì il mio gruppo depositerà al Senato un emendamento al Decreto Ristori Ter e sicuramente stessa cosa sarà fatta nel caso in cui ci sarà da discutere su un prossimo scostamento di bilancio".

Prosegue la nota di D'Attis: "La riforma degli ammortizzatori sociali ha escluso la categoria delle aziende cessate per la concessione dell'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori licenziati, ma è nostro impegno non cedere su questa decisione e perciò non mancherà l'impegno a favore degli ex lavoratori Dcm e per gli altri che si trovano nelle stesse condizioni. Nei prossimi giorni io e il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, proprio sul tema delle vertenze occupazionali, incontreremo, in sede istituzionale, il ministro del Lavoro Orlando. Nei prossimi giorni sarà anche comunicata la data di incontro con il vice ministro alla Sviluppo Economico Pichetto-Fratin che ha la delega alle politiche industriali".