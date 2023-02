Dcm: "Lavoratori a un mese dalla disoccupazione". Martedì incontro con Rossi

BRINDISI – A un mese dalla scadenza della cassa integrazione, i lavoratori della Dcm (ex Gse) si trovano sul baratro della disoccupazione. Una delegazione incontrerà domani (martedì 28 febbraio) il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, nell’ambito di un sit in davanti a Palazzo di città organizzato dal sindacato Cobas.

“Ricordiamo che i lavoratori della Dcm – afferma in una nota stampa il segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile - appartengono a una delle due società in cui furono divisi i lavoratori della Gse all’atto della vendita al fondo americano”. “Molti lavoratori della Dcm – prosegue Aprile - sono rientrati anche per lunghi periodi in Dar, la cosiddetta società operativa, prima della decisione del fondo di chiudere Dar insieme all’altro stabilimento brindisino chiamato Dema”.

I lavoratori Dcm chiederanno al Sindaco Rossi “un forte impegno – afferma ancora Aprile - affinchè anche loro facciano parte della soluzione riservata ai colleghi del gruppo Dema”. Il sindacato ricorda che la vertenza “riguarda oltre 200 lavoratori di Dema, Dar, Dcm, che non può essere assolutamente persa perché sommata alla perdita di posti di lavoro come in altri stabilimenti, come ad esempio l’Agusta, si arriva quasi a 1.000”.

Aprile ricorda come lo “stesso sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, nel corso dell’incontro a Roma al Ministero sia intervenuto dicendo che il gruppo Dema deve presentare un definitivo piano industriale”. “Certamente se licenzia a Brindisi - afferma ancor Aprile - non può chiedere un intervento economico al governo di 22 milioni di euro a fondo perduto per il resto del gruppo”. Il primo cittadino, ricorda sempre Roberto Aprile, “ha parlato anche della possibilità per gli stabilimenti brindisini di nuovi acquirenti a cui chiedere la salvaguardia occupazionale”.

Il Cobas chiederà quindi al sindaco di Brindisi “di sostenere che qualsiasi soluzione si possa trovare per i due stabilimenti brindisini deve vedere al suo interno anche i lavoratori della Dcm”.